Comparecencia de Pere Aragonès para dar cuenta del pacto con los 'comuns'. Y para dejar claras dos cosas, que el pacto es suyo ("como a president he llegado a un acuerdo con En Comú Podem) y que, pese a lo dicho, sin ir más lejos Jordi Sànchez el domingo, Junts ha asumido el pacto sin mayores problemas ("todo el Govern estará a la altura en el cumplimiento de estas cuentas). En paralelo, y pese al portazo de la CUP, Aragonès tendió la mano a los anticapitalistas, "la mayoría del 52% sigue, hoy ( por el lunes) con el juicio a Pau Juvillà cobra más sentido. Hay que seguir trabajando, la represión no cesa". Eso sí, dijo a continuación, el Govern y ERC tendrán "que hablar de cómo "continúan" con el "pacto de investidura".

Aragonès quiso dar siempre imagen de cohesión en el Govern, dejando en el aire, por tanto, las discrepancias que pueda haber entre Junts--Govern y Junts-partido. El president incluso citó al conseller responsable del anteproyecto, Jaume Giró: "Él dijo que o presupuestos o presupuestos. Y su proyecto es plenamente transformador·.

"Catalunya tendrá presupuesto en vigor el próximo uno de enero, algo que no ocurría desde 2010. Un presupuesto que duplica las inversiones, con educación infantil en P2 gratuita, con reducción de ratios en P3 y refuerzo en la sanidad pública", desglosó ufano Aragonès. "Asienta el estado del bienestar", sentenció.

Aragonès vino a decir, asimismo, que el pacto con los 'comuns' no resquebraja ingún bloque. No solo porque tienda la mano a la CUP, sino porque los comuns se engloban "en la mayoría por la resolución democrática del conflicto con el estado", es decir, con el referéndum. Orillando, eso sí, que En Comú Podem , aunque mantiene el apoyo en la teoría, en la práctica los ha alejado en el tiempo atendiendo a "que ahora no es el momento".