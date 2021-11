La investigación política en la Asamblea de Madrid sobre los contratos vinculados al hermano de Ayuso tras el polémico pleno de la semana pasada estaba en manos de Vox, pero finalmente Rocío Monasterio y su equipo evitarán que Isabel Díaz Ayuso tenga que exponerse otra vez en una comisión de investigación a los contratos que desde la Comunidad de Madrid se han firmado con la empresa en la que trabaja su hermano, tal y como recoge El Periódico de España.

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha registrado esta mañana en la Asamblea, también con la firma de Podemos, una petición para la creación de una comisión de investigación sobre los contratos que el Gobierno de Ayuso adjudicó durante los meses de pandemia. La petición registrada habla de forma genérica sobre la totalidad de estos contratos realizados por emergencia, y tiene su origen en el pleno monográfico celebrado la semana pasada en la cámara autonómica, que terminó con toda la oposición en pie de guerra y abandonando el escaño una vez que la presidenta de la Cámara expulsó a una diputada del PSOE que utilizó su turno de palabra para verter acusaciones de supuestas irregularidades sobre el hermano de Ayuso. En concreto, le acusó de "ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar".

El pleno monográfico se creó a petición de Vox, que apoyó no solo el plantón de los grupos de izquierda sino la resolución que pedía, precisamente, la investigación de los hechos que provocaron la acusación de la diputada socialista. Esta resolución apostaba por crear una comisión con la finalidad de “analizar los posibles tratos de favor, la comprobación de las garantías de lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses”. Sin embargo, fuentes de Vox indican que si en la petición registrada por el PSOE no se indican argumentos o hechos nuevos que incluyan, al menos, indicios de supuestos delitos y tratos de favor, no encuentran razones para repetir en un formato distinto lo ya debatido en el pleno de la semana pasada.

Ya en la junta de portavoces de este martes, los de Vox frenaron su primer impulso e intentaron apaciguar los ánimos con el PP diciendo que antes de apoyar cualquier comisión de investigación iban a esperar a ver en qué términos se registraba. Los populares ya afearon la semana pasada a Monasterio y su grupo parlamentario que se alinearan con la izquierda en lo que ellos consideran ruido y aprovechan cualquier oportunidad para intentar poner en evidencia a Vox y vincularlo a un frente anti Ayuso.