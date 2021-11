La organización +Democracia ha lanzado este miércoles un llamamiento al Partido Popular para que retire del cupo de renovación del Tribunal Constitucional al magistrado Enrique Arnaldo e insta a los socios del Gobierno de coalición a que voten en contra de su nombre en caso de que los populares no le aparten.

Arnaldo muestra una trayectoria repleta de trabajos vinculados precisamente al PP y de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha destapado sus conexiones con el expresidente balear Jaume Matas o cómo vulneró el estatuto de personal de las Cortes Generales, en 2006, para lucrarse en actividades de ámbito privado a pesar de ser letrado del Congreso y no poder hacerlo.

El Gobierno de PSOE y de Unidas Podemos y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para reemplazar a los cuatro magistrados del TC que competen al Congreso. Este jueves tendrá lugar en el pleno la votación que consuma la renovación. Ante ello, la organización que en su momento promovieron exministros como Josep Piqué o Jordi Sevilla ha emitido un comunicado en el que abogan por un "no-acuerdo" antes que sellar un "mal acuerdo". "Más aún cuando este acuerdo rompe el espíritu de independencia, credibilidad y la posibilidad de desarrollar una vida democrática plena", añade la entidad.

Y por ello, piden al PP "retirar" a Arnaldo al candidato referido a magistrado del Tribunal Constitucional. "E instamos al resto de formaciones políticas a votar en contra de la propuesta en caso de no proponer una alternativa adecuada para el perfil señalado", puntualizan.

Desconfianza de los ciudadanos con la clase política

+Democracia, organización que preside la politóloga Cristina Monge, destaca en el comunicado la desconfianza de los ciudadanos con la clase política, a cuya reversión no ayudan acuerdos como el que el Congreso materializará mañana en la votación. "Los ciudadanos suspenden a los partidos políticos, el Gobierno de España, el Congreso de los Diputados, la Monarquía o el Tribunal Constitucional", recuerda la entidad.

El bloqueo institucional, como el del alto tribunal hasta hace poco o el del Consejo General del Poder Judicial, que aún persiste, es "el peor síntoma de la degradación de un sistema institucional del que los partidos políticos, pudiendo ser parte de la solución, también son parte del problema", señala.

"El bloqueo -añade-, cuya responsabilidad es atribuible principalmente al Partido Popular, daña no solo a las instituciones sino a la calidad de nuestra democracia. Desde esta perspectiva, el acuerdo anunciado recientemente y en el que participan el PSOE, el PP y Unidas Podemos de renovación de algunas de las principales instituciones del país, dando cumplimiento a lo señalado por la Constitución, no solo era una buena noticia, sino una oportunidad de renovación de la confianza en nuestras instituciones".

Ahora bien, a raíz de una larga sucesión de informaciones, +Democracia pone el acento en "una contradicción", que es: "un acuerdo entre partidos distintos, por sí mismo, no tiene porque ser bueno para para la calidad de nuestra democracia y nuestro sistema institucional".

"Hay un elefante en la habitación. Y deberían asumir su responsabilidad aquellos que lo han metido en la sala. Aprobar, bajo el pretexto del acuerdo, una forma de entender las instituciones y la política, que mina la credibilidad del sistema democrático, es no solo una irresponsabilidad, sino la mejor pista de aterrizaje para que aquellos que no creen en el funcionamiento de la democracia, acaben representando mejor que nadie el desprecio a unas instituciones que no están a la altura de las circunstancias", concluye la plataforma.