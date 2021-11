El jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, ha asegurado en sede judicial que la presidenta de la comunidad, Concha Andreu, le pidió localizar una cama en el hospital San Pedro de Logroño dos días antes de que aterrizara en España --sin pasar controles de frontera ni de documentación-- el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Esta declaración se produce después de que la Audiencia de Zaragoza haya rechazado la petición de la Abogacía del Estado de apartar a las acusaciones del procedimiento.

Sastre ha explicado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, que investiga el caso, que la presidenta de La Rioja le dijo el 16 de abril que se pusiera en contacto con el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino --imputado en esta causa-- para localizar una habitación en ese centro sanitario.

Sastre, que ha declarado en calidad de testigo, ha asegurado al juez que Andreu no identificó a Ghali en su petición. Preguntado sobre si no pidió detalles a la presidenta autonómica, el jefe de gabinete de La Rioja ha dicho que no.

En el marco de su comparecencia, Sastre ha asegurado que recibió una llamada el 18 de abril del jefe de gabinete de Exteriores en la que le confirmó que el "paciente" sería ingresado esa misma tarde.

El líder del Frente Polisario fue atendido por un cuadro de covid 19 en el centro sanitario de Logroño después de que aterrizara en la Base Aérea de Zaragoza la noche del 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia sin pasar controles de frontera ni documentación.

Según las fuentes consultadas, el testigo ha asegurado al magistrado Rafael Lasala que se enteró de la identidad de Brahim Ghali por la prensa, días después.

Ingreso hospitalario

En un informe de la Brigada Provincial de Información de La Rioja de la Policía Nacional aportado a la causa, consta la versión de dos trabajadores del hospital de Logroño que dicen haber recibido una petición por parte de las autoridades riojanas para habilitar una cama para ese 18 de abril.

En concreto, el coordinador de trasplantes y cuidados críticos del centro sanitario indicó que el 16 de abril le pidieron "una cama UCI para un paciente de covid" que venía del "extranjero".

El gerente del hospital aseguró --también ante los agentes-- que fue el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, quien realizó la petición. Según explicó, recibió una primera llamada relativa a la consulta y posteriormente le confirmaron el día y el momento en el que el paciente llegaba al aeropuerto. Aseguró que no supo que el hombre ingresado era Ghali hasta que vio la información publicada en la prensa.

Este mismo viernes, ambos han comparecido en calidad de testigos ante el juez. Según han informado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, los dos han ratificado su declaración.

Aunque también estaba citada una funcionaria del Servicio de Admisiones de dicho centro, ésta no ha acudido por un error del juzgado. Según han precisado las fuentes consultadas, se ha citado a otra persona que no correspondía.

Pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche

En el marco de las pesquisas encargadas por el juez instructor, la Policía Nacional aportó un informe a la causa en el que hace constar que el pasaporte que Ghali aportó ante el hospital aquella noche fue expedido ese mismo día por Argelia.

En el documento figura el nombre de Mohamed Benbatouche, que es el nombre con el Ghali se registró en el centro sanitario. Ello pese a que días antes las autoridades argelinas contactaron con la entonces ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para avisar a España de que quien aterrizaría en Zaragoza sería Ghali, según la versión que la propia exministra mantuvo en sede judicial.

La titular de Exteriores aseguró que "habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano" desde su Ministerio entendieron que la "entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso". "¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos", señaló.

Las testificales celebradas este viernes se suman a la lista de interrogatorios que el juez Lasala ha practicado en las últimas semanas. El magistrado ya ha tomado declaración en calidad de investigados a González Laya y quien fue su jefe de gabinete. También ha escuchado --en calidad de testigos-- a la jefa de gabinete del Ministerio de Interior y a la exdirectora de gabinete de la Vicepresidencia Primera.

Petición desestimada

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado de apartar a las acusaciones del procedimiento.

En un auto de 2 de noviembre, la Sección Tercera ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino. Así, ha dado la razón al magistrado que investiga el caso Ghali, quien el pasado 17 de septiembre ya declinó la intención de la Abogacía de apartar a las acusaciones.

La decisión de la Audiencia Provincial coincide también con la de la Fiscalía, que ya se pronunció al respecto e interesó la desestimación del recurso. Asimismo, se mostraron en contra las acusaciones, ejercidas por el letrado Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro --en representación de los apelados Mohamed Rachad Andaloussi y Juan Vicente Pérez--.

Los magistrados de la Sección Tercera han desestimado los argumentos de la Abogacía y ha asegurado que el escrito del letrado Urdiales por el que se da inicio a la investigación sí cuenta con el requisito formal de presentación de querella. En este sentido, han explicado que "no existe ningún problema en considerar que, en realidad, lo interpuesto fue una querella", aunque llevara por nombre denuncia.

La Audiencia Provincial también ha avalado la personación de los representados por el letrado Navarro. "No puede compartirse con la defensa del señor Villarino que se trate de un fraude procesal", ha dicho en el auto adelantado por Vozpópuli.

Rechaza exigir una fianza de 150.000 euros

Sobre la petición de los servicios jurídicos del Estado de que se exigiese 150.000 euros a dichas acusaciones, los magistrados han explicado que fue una decisión del juez instructor no exigir fianza alguna; "criterio que este tribunal no puede sino respetar". Por ello, ha desestimado la solicitud.

En el marco de su resolución, la Audiencia Provincial también se ha pronunciado sobre la petición de la Abogacía de investigar las presuntas filtraciones a la prensa llevadas a cabo por la acusación particular. En este caso ha rechazado la pretensión de los servicios jurídicos al considerar que no emplearon el cauce adecuado para plantear la reclamación.

El juez a cargo de la investigación desestimó la solicitud al considerar que no había elementos que demostrasen filtraciones por parte de la acusación ejercida por Urdiales.

Investigación

El Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza investiga desde hace ya cuatro meses la entrada en España del líder del Frente Polisario, quien aterrizó el pasado 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.