Diez años después, una declaración institucional para conmemorar los 10 años del fin de la violencia de ETA se ha enredado en las manos de los grupos parlamentarios del Senado hasta el punto de que no saldrá. El grupo socialista anunció el martes por la mañana en la Junta de Portavoces su voluntad de impulsar un texto de condena de la banda terrorista. Así lo dijo Eva Granados, la portavoz, en la reunión. Según fuentes presentes, Javier Maroto, su homólogo del PP, respondió que le parecía una buena idea y que su partido también lo había pensado. Sin embargo, con el paso de las horas, los socialistas consideraron que los populares estaban "haciendo politiquería barata" con el asunto y decidieron frenarla para no permitirles usar "un tema sensible" como el del terrorismo. "No queremos que se instrumentalice", afirmaron fuentes del grupo socialista.

El embrollo empezó a media mañana. Después de la propuesta de Granados, Maroto dio una rueda de prensa en la que aseguró que esperaba que ese texto incluyera una condena expresa de la banda. "Me temo que no les van a dejar unos u otros dar ese paso. O bien el texto que presenta el grupo socialista va a estar descafeinado y no va a incluir expresamente la condena al terrorismo de ETA o bien Bildu no lo va a apoyar", declaró Maroto. Según fuentes socialistas, nada más acabar la atención con los medios, Granados le mostró el documento y le afeó que hubiera sembrado esa duda cuando ni siquiera lo había leído todavía. Esas fuentes apuntan que "desde el minuto cero" la palabra "condena" se había incluido y afirman que Maroto respondió que le parecía bien el texto.

"Hoy, más que nunca, debemos rendir homenaje a las víctimas de la violencia terrorista y renovarles nuestro apoyo. Pero, también, esta es una ocasión para reiterar la condena al terrorismo de ETA que nunca debió haberse producido, reconocer el daño que causó, así como para volver a proclamar la superioridad del Estado de Derecho sobre la barbarie", se puede leer en uno de los párrafos de la propuesta socialista.

El PP propone instar al Gobierno a no pactar con grupos que se resisten a condenar el terrorismo

Sin embargo, la versión de los conservadores es que el senador no dio luz verde a esa redacción. Fuentes del equipo de Maroto no descartaron por la noche redactar otra propia y tratar de pactarla el miércoles con el resto del hemiciclo.

Firmada por todos los grupos

Para que una declaración institucional prospere debe estar firmada por todos los grupos. En este caso, todos los focos a priori, dejando de lado este choque entre el PSOE y el PP, iban a estar puestos sobre Bildu ya que, el lunes, Arnaldo Otegi expresó su rechazo a la violencia más contundente de los que han realizado hasta ahora aunque siguió sin condenar los asesinatos.

En el Congreso, el PP también anunció que quería que se leyera una declaración institucional en el mismo sentido y presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a no pactar con partidos que se resisten a condenar los crímenes de ETA. El gesto también se vio como una "utilización" del terrorismo y llevó al PSOE a frenar la declaración en el Senado.