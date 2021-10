El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este lunes partidario de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado que establece la Constitución, si bien ha reconocido que para ello es necesario que el PP apoye una reforma de la Carta Magna, algo que ha confesado que ve improbable.

Relacionadas Sánchez recupera a Antonio Hernando como adjunto al jefe de gabinete del Gobierno

"Yo lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

No obstante, a continuación ha reconocido que para ese tipo de reformas es necesario contar con el primer partido de la oposición, y "dos no bailan si uno no quiere".

Además, ha vuelto ha defender la necesidad de que el Rey Juan Carlos dé explicaciones, en concreto, sobre "las razones que le han llevado a ausentarse de España y sobre lo que se está viendo en los medios de comunicación".

Debate de la descentralización

Asimismo, el presidente ha insistido en que se tiene que abrir un debate sobre la descentralización para dar oportunidades a distintos territorios y se ha mostrado partidario, no solo de que se instalen en otras Comunidades instituciones de nueva creación, sino también de otras ya existentes que "no tiene mucho sentido que estén en Madrid".

Sánchez ha puesto de ejemplo el Instituto Español de Oceanografía como una de esas instituciones que podría tener sentido sacar fuera de Madrid, en línea con lo que ya planteó el presidente valenciano, Ximo Puig, quien propuso que sería mejor ubicarlo en ciudades como Vigo o Cádiz.

"Tenemos que abrir un debate sereno, leal y honesto para dar oportunidades a distintos territorios", ha abogado Sánchez, y ha lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lo haya tomado como un "ataque".

Esta descentralización forma parte, según ha explicado, del interés del Gobierno por ahondar en la diversidad territorial que propugna el Estado autonómico que defiende el PSOE. "No se puede fortalecer la democracia si no va de la mano del reconocimiento de la diversidad territorial", ha asegurado Sánchez.

"Creo que lo que tenemos que hacer es ahondar y perfeccionar nuestro Estado autonómico porque al final en España, tanto la profundización de la democracia y la convivencia como la descentralización y la diversidad territorial han ido de la mano", ha ahondado.

Abolir la prostitución

Por otro lado, Sánchez ha reiterado la intención de su partido de impulsar esta legislatura una ley abolicionista de la prostitución tal como anunció en el 40º Congreso federal del PSOE y ha expresado su convencimiento de que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, está de acuerdo.

"Creo que Unidas Podemos y el PSOE, y creo que también una amplia mayoría en las Cortes, está a favor de eliminar la esclavitud de las mujeres", ha respondido al ser preguntado por la discrepancia con Unidas Podemos, que aún tiene el debate abierto entre abolicionismo o regulación de la prostitución.

Sánchez ha asegurado haber hablado con la ministra de Igualdad, Irene Montero, acerca del tema sobre la que ha asegurado que "tiene una alta sensibilidad y empatía con esta causa, como no puede ser de otra manera lógicamente".

Unión de la izquierda

El jefe del Ejecutivo se ha mostrado partidario de que se produzca un "proceso de unión" a la izquierda del PSOE, al ser preguntado por la plataforma política que va a impulsar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Así, ha argumentado que el sistema electoral "penaliza la división" que necesitan a todo el espacio progresista "en plena forma" porque no solo aspiran a ganar la elecciones si no a ampliar la mayoría parlamentaria para hacer cambios "más rápidos" y "más profundos".

Sobre Díaz, Sánchez ha manifestado que es una "muy buena ministra" de su Gobierno y que es respetuoso de lo que hagan otras fuerzas políticas, en este caso Unidas Podemos.