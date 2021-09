La ejecutiva federal del PSOE que nazca del 40º Congreso Federal, que se celebrará a mediados de octubre en València, ya tiene a una persona confirmada. Adriana Lastra. Ella seguirá siendo la número dos del partido. La vicesecretaria general, el puesto que ocupa desde junio de 2017, desde el anterior cónclave. La mano derecha del líder.

Pedro Sánchez confirmó este domingo, en una entrevista en 'El País', lo que se esperaba, lo que se daba por hecho en Ferraz desde hace meses. Que Lastra se mantendría, ella sí, en el núcleo de poder del presidente del Gobierno y secretario general. Ya sin los galones de portavoz de los socialistas en el Congreso, puesto que desempeñará, desde este lunes, el canario Héctor Gómez, diputado nacional desde 2019 y ex director general de Turespaña.

El jefe del Ejecutivo subraya que Lastra "ha hecho un trabajo extraordinario" en el Parlamento. En la cúpula, de hecho, remarcan que no se han perdido votaciones importantes, gracias a su labor de interlocución con los grupos. "A partir del congreso federal de octubre, como vicesecretaria general, tendrá una dedicación del 100% al partido, porque tenemos elecciones municipales y autonómicas en 2023, y luego las elecciones generales a finales de 2023".

Cuando Sánchez acometió la remodelación del Gobierno, el pasado 10 de julio, descabalgó a José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes. Un movimiento que nadie esperaba y que, de hecho, aún no ha sido explicado por el líder, aunque en Ferraz aluden a "múltiples razones". Ábalos renunció después a la poderosa Secretaría de Organización del PSOE. Sánchez decidió entonces que Lastra, la número dos, asumiera un mayor protagonismo interno y se hiciera cargo de la organización del 40º Congreso. A su lado, Santos Cerdán, quien había sido mano derecha de Ábalos y que ahora recibía el título de secretario de Organización. El presidente consensuó con Lastra y Cerdán que el cargo de portavoz en el Congreso lo asumiera, a partir de septiembre, Héctor Gómez, igual que la vacante en el Senado la ejercería la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados.

Tirar de los municipios

Lastra, al ceder la portavocía en la Cámara baja, pierde visibilidad y proyección pública, pero en su entorno defienden que no cede poder. Y, de hecho, el líder sigue confiando plenamente en ella, como lo prueba que haya sido la primera confirmada de cara al 40º Congreso.

En la entrevista, Sánchez vuelve a la argumentación que ha empleado desde julio para justificar la amplísima reestructuración interna (ministerial y en el PSOE). "Hay meses que valen por años. Hemos vivido una pandemia terrible. Hemos tenido dos, tres Consejos de Ministros a la semana, con decisiones muy duras. Eso tiene un coste personal también. La política la hacen personas que tienen que renunciar a su vida familiar por defender lo que más quieren, que es su país. Agradezco mucho lo que han hecho todos los ministros y ministras. Muchos de ellos me han acompañado incluso antes de ser presidente. Es importante también que en esta nueva etapa de recuperación económica se renueven los equipos, que entre savia nueva. El PSOE tiene mucha cantera, y la mejor cantera que tiene es la municipalista, y es precisamente donde me he dirigido para hacer esa recuperación". Se refiere el jefe del Ejecutivo al fichaje, para su Gabinete, de las ya exalcaldesas Isabel Rodríguez (portavoz del Gobierno y titular de Política Territorial), Raquel Sánchez (Transportes) y Diana Morant (Ciencia e Innovación).

Lo previsible es que también el navarro Santos Cerdán sea ratificado, en el 40º Congreso, como secretario de Organización del PSOE. Es de la confianza del presidente y de Lastra y acompañó a Sánchez desde el principio, también en la travesía de las difíciles primarias que libró con Susana Díaz. Desde 2018, cuando Sánchez accedió a la Moncloa, se encargó del día a día del aparato como responsable de Coordinación Territorial, pero la caída de Ábalos le dejó expedito el camino para ocupar el puesto de titular en un área de poder clave en el PSOE, Organización.

Nada se sabe con certidumbre respecto a la nueva dirección que emane del 40º Congreso. Como este sábado relataba este periódico, en Ferraz aseguran que será "más corta" que la actual (que echó a andar con 49 miembros), de mayor peso político y con caras nuevas. En el PSOE se apunta a que podrán incorporarse las dos coordinadoras de la ponencia, Hana Jalloul (actual portavoz en la Asamblea de Madrid) y la eurodiputada Lina Gálvez, además del hombre fuerte del Gobierno, el titular de la Presidencia, Félix Bolaños.