El presidente del PP, Pablo Casado, ha retado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pactar el próximo lunes, coincidiendo con la apertura del curso judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con "la única condición" de que los jueces elijan a los jueces.

"La pelota está en su tejado; el mismo lunes, en la apertura del curso judicial, podemos pactar la renovación de los órganos constitucionales si el PSOE cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa. No es mucho pedir", ha dicho durante su intervención en el acto de inicio del curso político del PP andaluz celebrado en Alhaurín el Grande (Málaga).

Se ha preguntado "qué problema hay" para no hacerlo y, tras señalar que es "falso" que el PP esté bloqueando la renovación, ha asegurado: "Me da igual lo que hicieran en el pasado el PSOE y el PP, yo estoy aquí para defender mis principios, mis compromisos con los afiliados que me eligieron y mi programa electoral, y no tengo por qué traicionarlos porque un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo".

Ha insistido en que "no es verdad" que los jueces no puedan elegir a los jueces, igual que "no es verdad que los políticos no elijamos a los políticos, pues si no ¿quién elige a los ministros?, un político, y ¿a (Pedro) Sánchez?, los diputados".

"Quiere mandar sobre los jueces"

Así, ha cuestionado "qué problema hay" si además el Tribunal Supremo ha dicho que este cambio legal "se puede hacer en el mismo tiempo en el que ellos, en mes y medio, han limitado sus funciones mientras se renueva, y que encima afectaría a la siguiente renovación porque las modificaciones legislativas no son retroactivas en España, pero lo habríamos resuelto para siempre".

En su opinión, Sánchez rechaza su propuesta porque "quiere mandar sobre los jueces" mientras que él no quiere interferir en la independencia judicial porque "soy un demócrata, he sido coherente en toda mi trayectoria publica hasta el día de hoy, estoy diciendo y pidiendo lo mismo".

El dirigente popular ha contrapuesto su actitud con la de Sánchez, quien antes de llegar a la Moncloa dijo, según ha citado textualmente, que su compromiso era "primar la independencia judicial siempre" y que no estaba de acuerdo con que los políticos elijan a los jueces.

El PP da una "oportunidad" para que "cumpla su palabra"

"Aunque luego lo incumplió, puso una comisaria política de Fiscal General del Estado, atacó al Tribunal Supremo porque decía que no había que indultar a los golpistas y al Tribunal Constitucional porque dijo que el estado de alarma era inconstitucional", ha criticado antes de subrayar que "el problema es suyo, no nuestro".

"El que ha cambiado de opinión es el señor Sánchez, no yo. ¿Por qué nosotros tenemos que dar explicaciones de nuestros principios, muestro programa electoral, de lo que dice Europa, los jueces y la Constitución?", ha espetado.

Pese a ello, ha insistido en que el PP le da la "oportunidad" ahora de que "cumpla con su palabra y con su programa", tras lo que ha avisado de que el Partido Popular no se va a "mover de su sitio" porque está "en el sitio adecuado y en una buena compañía, con los jueces, los estándares europeos y la Constitución".

Ha reiterado que "quien bloquea esto" es Pedro Sánchez, momento en el que ha leído un párrafo, en su opinión "muy orientativo" de la ponencia que presentará en el próximo Congreso del PSOE federal, en el que se afirma que "no se puede pactar con el centro derecha ni con la vieja socialdemocracia en declive".

"Es decir, que reconoce que jamás pactaría con el PP porque acabaría desapareciendo como el Partido Socialista griego", ha subrayado para insistir en que es "falso" que Sánchez quiera dialogar con los populares y que sea "un continuador del legado del Partido Socialista Obrero Español".

Por ello, ha asegurado que cuando el PP llegue al gobierno, pase lo que pase en los meses que queden hasta las elecciones, su compromiso es "despolitizar la justicia" decida lo que decida hacer Sánchez.