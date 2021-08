La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha echado en cara al PSOE y a Podemos que estén instalados en "la inacción" ante una subida "escandalosa" de los precios de la luz: "Si estuvieran en la oposición, estarían quemando las calles", ha dicho al lamentar que no se haya puesto en marcha una mesa por la energía.

"Sabemos que el precio de la luz responde a muchos factores y que no hay una solución mágica", pero ante los elevados precios de la luz, hoy con un nuevo récord al situarse en 124,45 el megavatio hora (MWh), el Ejecutivo no actúa y no se atisba una reforma del mercado energético", ha insistido Arrimadas en una rueda de prensa en la sede del partido.

Mañana, ha dicho, el precio de la luz volverá a batir otra marca, al incrementarse en seis euros el megavatio hora, "un sablazo que recibirán todos los españoles", ha criticado tras recordar que Ciudadanos ha pedido al Gobierno una mesa por la energía: "En unos días veremos la mesa infame con los separatistas catalanes: ¿y si en lugar de esa mesa infame no hacemos una mesa por la energía?".

Un espacio, ha explicado, que reúna a expertos, representantes del sector y de la ciudadanía para aportar soluciones a corto, medio y largo plazo porque, según la líder naranja, muchos negocios que "a duras penas" han sobrevivido a la covid "van a morir ahora por el precio de la luz".

Ciudadanos propone, entre otras cosas, un plan de choque a corto plazo para bajar el precio con un bono social que incluya a negocios con un uso intensivista de la energía, revisar la fiscalidad y los costes asociados a las facturas que no están relacionados con el consumo.

A medio plazo, ha apostado por aumentar las energías renovables para no depender tanto de energías importadas, como el gas, y de las que tienen que pagar derechos de emisión de CO2.

También hay que mejorar el sistema marginalista, ha señalado, y proponer medidas "para que la variabilidad del precio de la luz no recaiga en el consumidor sino también en los productores".