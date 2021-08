El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la nueva ordenanza de movilidad sostenible de la ciudad, que regula Madrid Central tras su anulación judicial y prohíbe la circulación por la capital de todos los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT a partir de 2025.

El siguiente paso es la aprobación definitiva de la ordenanza en el pleno municipal del 10 de septiembre, cuando previsiblemente saldrá adelante con los votos a favor de cuatro exediles de Manuela Carmena que dejaron Más Madrid para formar la plataforma Recupera Madrid y están dentro del grupo mixto.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida aprobó el anteproyecto de la ordenanza de movilidad el pasado 27 de mayo, antes de lo que tenía previsto, porque poco antes el Tribunal Supremo había ratificado la anulación judicial por defectos formales de Madrid Central, la zona de bajas emisiones que se puso en marcha en el centro de la ciudad durante el mandato de Manuela Carmena.

Las principales medidas del texto elaborado por el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, a la espera de las posibles enmiendas de los grupos municipales, son las siguientes:

Limitaciones a vehículos contaminantes

- Madrid Central se convierte en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro, con el mismo perímetro y tres novedades: equiparar a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes, permitir la circulación de motos hasta las 23:00 horas (una hora más) y retrasar un año, al 31 de diciembre de 2022, la limitación de acceso a los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y de más de 3.500 kilos de peso.

- Se creará una segunda ZBEDEP, Plaza Elíptica, a cuyo entorno no podrán acceder los vehículos A (sin distintivo ambiental) de los no residentes y los de distribución urbana de mercancías sin distintivo ambiental y de más de 3.500 kilos de peso.

- Desde el 1 de enero de 2022, los vehículos sin distintivo ambiental de no residentes en Madrid no podrán circular en el interior de la M-30, desde el 1 de enero de 2023 no podrán hacerlo tampoco en la propia M-30 y desde el 1 de enero de 2024 quedará prohibido su acceso y circulación por todo el municipio de Madrid.

- Desde el 1 de enero de 2025, la prohibición se extenderá también a los vehículos A de residentes en Madrid.

- Tanto el Ayuntamiento como sus empresas contratistas deberán utilizar exclusivamente vehículos Cero y Eco, salvo cuando no sea viable por la naturaleza de los trabajos a realizar.

Novedades en el SER

- El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) tendrá una nueva zona de "alta rotación" en espacios con una "intensa demanda de estacionamiento", como los entornos de administraciones públicas, hospitales y centros de salud, colegios o universidades y centros culturales, sociales, comerciales y deportivos. Estará señalizada de color blanco y azul y no se podrá estacionar en ella más de 45 minutos.

- Se contempla la ampliación del SER a veinte "barrios frontera" más allá de la M-30, sujeta a la "demanda vecinal" y al visto bueno de la correspondiente Junta Municipal de Distrito.

- Se creará una "tarifa dinámica" del SER, de modo que el coste de estacionar en zonas con parquímetro sea más elevado durante episodios de alta contaminación.

- Las plazas del SER con cargadores eléctricos serán de uso exclusivo para vehículos Eco, y los vehículos de 'carsharing' podrán reservarlas.

- En las plazas dirigidas a motos, bicicletas y patinetes, los vehículos de dichas tipologías que sean de uso compartido no podrán ocupar más del 50 % del espacio.

Seguridad vial

- El uso de casco homologado en bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP) será obligatorio para menores de 18 años y 'riders' indistintamente de su edad.

- Tanto motos como bicicletas, patinetes y demás VMP estarán obligados a estacionar en los espacios específicamente reservados y señalizados para ellos, preferiblemente en la calzada y no en la acera.

- Las bicicletas tendrán prohibida la circulación por túneles salvo que dispongan de un carril reservado a tal efecto.

- Habrá parada nocturna "a demanda" en determinadas líneas de autobús; es decir, los pasajeros podrán solicitar bajar o subir donde no haya parada.

- Todos los eventos con previsión de más de 5.000 asistentes que se organicen en Madrid deberán presentar un plan de movilidad como requisito previo.

Nuevos transportes e innovación

- Se creará una Comisión de Movilidad Aérea Urbana con el objetivo de regular el uso de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), como los drones.

- Se introducirá un sistema de gestión inteligente de la carga y descarga de mercancías, de modo que las empresas puedan registrarse para realizar sus tareas en una horquilla predeterminada de treinta minutos.