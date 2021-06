El expresidente del Gobierno José María Aznar ha elogiado este viernes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha comparado su estrategia con la que él trazó como presidente de Castilla y León antes de liderar el PP.

"Isabel hace lo que tiene que hacer. Yo lo hice, cuando hace unos pocos años yo era presidente de Castilla y León, yo lo hice, y de ahí nació una alternativa nacional, esa es la realidad", ha afirmado este viernes Aznar.

El expresidente ha elegido a Díaz Ayuso como líder para cerrar el máster de Acción Política y el Aula de Liderazgo, que la Universidad Francisco de Vitoria oferta junto al Instituto Atlántico de Gobierno, que preside Aznar.

Ha relatado el expresidente que habla casi todos los días del éxito, el modelo y de la propia Ayuso, porque le preguntan por ella en el extranjero. Y, tras sostener que es "probablemente" la líder "más relevante" del momento, ha agregado que "estar rodeado por los mejores" es una "gran ventaja" para Pablo Casado.

"Todo liderazgo inteligente se rodea de los mejores si es inteligente y Pablo lo es", ha señalado Aznar, que también ha apuntado que Casado "tiene todas las condiciones para ejercer un liderazgo brillante". "Y lo ejercerá, espero y deseo", ha agregado.

El expresidente del Gobierno ha argumentado además que "crear buenos equipos es una de las cosas que fortalece el ejercicio del liderazgo" y ha recordado que, en su caso, los medios se creían que le "mortificaban" cuando le decían que elegía a compañeros más inteligentes.

Además, ha argumentado Aznar que al presidente de una comunidad autónoma relevante no se le puede pedir que esté "en silencio". "Lo que es lamentable porque denota un nivel político muy bajo son todos aquellos que andan por ahí que no dicen una palabra más alta que otra. No, no, es que hay que decirlo, esa es la política", ha argumentado además el expresidente.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha señalado por su parte que "lo llevan claro" si pretenden que se va a "quedar callada" y si pretenden dividirle con el presidente del PP.

Y ha denunciado Ayuso que "hay a veces un poco de interés" para "ensombrecer" a Casado porque en una semana en la que ambos han dicho lo mismo le han puesto en portada a ella "por delante" de Casado. "Y es el líder de la oposición", ha apostillado.