El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido este martes el derecho a vacunarse para quien así lo desee del mismo modo que el derecho a no hacerlo para quien así lo decida "tranquilamente", porque, ha añadido, "en eso consiste la libertad".

En una rueda de prensa en el Congreso, Espinosa ha informado de que él se vacunó la víspera porque así lo decidió libremente, mientras que otros compañeros de su partido están decidiendo no vacunarse.

Cuando le han preguntado si otros diputados de Vox han decidido no vacunarse, el portavoz del grupo parlamentario ha indicado que no se refería a miembros de su bancada, sino a que están decidiendo no vacunarse algunos de los casi 70.000 afiliados o de los casi 4 millones de votantes del partido. "No son negacionistas, deciden libremente no ponerse la vacuna", ha incidido Espinosa, quien defiende que "la gente adulta informada decida libremente" sobre su propia vacunación y la de sus hijos, "sin que se lo impongan los políticos".

En opinión del portavoz parlamentario de Vox, los ciudadanos "tienen bastante más criterio para saber si ponérsela o no" que "los expertos del Gobierno", como a su juicio demuestra el hecho de que estos recomendaran una segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 años que tuvieron la primera de AstraZeneca y que, en cambio, mayoritariamente la opción elegida sea la contraria.