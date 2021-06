Los futuros Médicos Internos Residentes (MIR) se han manifestado esta mañana en Madrid para pedir el retorno al sistema de elección de plaza "a tiempo real" y garantizar así que el acceso a la formación especializada que sea un proceso "transparente, libre y justo".

Así lo han reclamado en el manifiesto que los concentrados han leído frente al Ministerio de Sanidad, donde se reúnen desde primera hora de la mañana representantes de los aspirantes a MIR con las autoridades sanitarias.

La manifestación estaba convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM) y Formación Sanitaria Unida (FSUnida), que consideran que "los aspirantes están pidiendo plaza prácticamente a ciegas", según ha explicado a Efe, Tomás Toranzo, presidente de la Confederación, para quien es el sistema de elección actual es deficiente.

Por su parte, el aspirante a MIR Fernando Ortiz, ha reclamado que "las plazas se puedan elegir a tiempo real para así ver las que quedan disponibles y poder cambiar la elección a última hora, tal y como permitía el sistema presencial".

La protesta, que ha transcurrido desde la madrileña Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, ha pasado por el Congreso de los Diputados, donde ha recibido el apoyo de la vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, Ana Pastor (PP).

"Tenéis todo nuestro apoyo porque es una causa justa", ha dicho Pastor, y ha asegurado que se ha creado "un problema que se podría evitar".

Fuentes de la CESM han anunciado a Efe que seguirán con las movilizaciones frente al Ministerio diariamente y, si no consiguen su petición de hacer la elección de plazas a tiempo real, convocarán otra manifestación en los próximos días.

Darias: "Estamos sentados con ellos y ofreciendo mejoras porque nos importa"

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reivindicado el diálogo con los aspirantes a médico interno residente, que se han manifestado frente a la sede del Ministerio.

Antes de la marcha, sobre las 11.00 horas, ha comenzado una nueva reunión de los protestantes con los representantes del Ministerio para buscar soluciones, que aún no ha finalizado. Fuentes presentes en la reunión han informado a Europa Press que Sanidad no ha ofrecido la elección en tiempo real, pero sí un sistema para asignar turnos de 500 personas, con el objetivo de agilizar el proceso de adjudicación.

Por el momento, la reunión continúa, según han precisado estas fuentes. "En este momento estamos sentados con ellos y ofreciendo mejoras en cada una de las cosas que defienden porque nos importa. Son el presente y futuro del Sistema Nacional de Salud", ha defendido Darias ante una interpelación en el Senado del Partido Popular.

El senador Antonio Alarcó Hernández ha denunciado que el nuevo sistema de elección de plazas "hace daño a los profesionales, a la salud pública y a los ciudadanos". "El sistema era de los mejores de Europa. La elección debería ser como antes, y debe ser transparente y libre, con ninguna política errática e insegura. Por eso decimos que no es el momento de experimentos", ha señalado.

Al respecto, la ministra ha contestado que el Ministerio está intentando buscar soluciones con los aspirantes. "Desde luego, yo escucho. Y si me equivoco, rectifico. No me importa ir un paso atrás si avanzamos veinte o veinticino", ha sostenido.