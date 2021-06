Tres semanas. Este es el tiempo que han tardado Junts y ERC en inaugurar su primera polémica interna y pública tras el nuevo pacto de coalición. Tras una primera reacción tibia improvisada pocos minutos después de la publicación de la carta de Oriol Junqueras, líder de ERC, en la que rechazó contra la vía unilateral hacia la independencia, JxCat ha adoptado una posición contundente y pidiendo explicaciones internas a Esquerra, de la mano de la CUP y de la propia ANC, que se han puesto del lado de la defensa de la vía unilateral hacia la independencia y de nuevo han despreciado la opción del diálogo.

En una contundente carta publicada en el diario Ara, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, acusa a Junqueras de "querer tutelar" al 'president' Aragonès, lo acusa de "giros de guión" que son una "revisión radical" de la posición en el pasado y le rebate la autocrítica sobre los hechos de octubre del 2017, por lo que sostiene que el referéndum "no fue un error y menos un acto ilegítimo". Recuerda el cambio de posición de ERC, que en ese momento acusó a Puigdemont de llevar el diálogo al "precipicio". También, y es notable, admite que la consulta de octubre del 2017 era un intento de forzar al Estado a negociar, no un intento de proclamar de forma efectiva la independencia. Por ello exige no renunciar a la vía unilateral y si bien admite que en el pacto de Govern no se explicita una hoja de ruta, no hay "renuncias previas a ninguna estrategia cívica y pacífica".

Este mensaje ha ido de la mano de la declaración en el Parlament del presidente del grupo en la Cámara, Albert Batet: "Nos sorprende la falta de coherencia en ciertas declaraciones que ponen en duda la estrategia acordada". Es más, JxCat ha trasladado ya la sorpresa a Esquerra en los órganos internos de coordinación.

Este malestar se ha trasladado ya internamente y se le trasladará a Aragonès en la reunión del próximo jueves entre el mismo Batet y el 'president', tal como ha confirmado el presidente del grupo de Junts en la rueda de prensa.

Borràs y Nogueras también señalan a ERC

Que Junts está incómoda y molesta lo han ido trasladando los diferentes portavoces del partido a lo largo de una medida intervención mediática a lo largo de la jornada de este martes. ""Los acuerdos de Gobierno no renuncian a la unilateralidad", advertía a primera hora de la mañana la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en declaraciones a Tele5. Es más, Borràs ha afirmado que "lo que piense Oriol Junqueras lo piensa Oriol Junqueras y tendrá que gestionarlo Esquerra Republicana". Minutos después, en el Congreso, la portavoz del partido en la Cámara, Míriam Nogueras, pedía que se reclame explicaciones a ERC respecto a la carta de Junqueras.

También a primera hora de la mañana, la diputada de la CUP Laia Estrada calificaba, en Cataluña Ràdio, de "error garrafal" la apuesta de Junqueras por la vía escocesa porque a juicio de los anticapitalistas el Estado "no permitirá" un referéndum como el de Escocia. Es más, Estrada iba más allá y se mostraba esperanzada en que los dos años de margen que la CUP ha dado a ERC para explorar el diálogo se agoten antes del final del plazo a la vista de que esta vía, siempre según los cupaires, fracasará.

En este embate interno del independentismo consigo mismo también ha terciado la ANC, cuya presidenta pasaba también por los micrófonos de la radio pública para cargar contra la estrategia de Junqueras e incluso usar un lenguaje duro contra ERC, por la escenificación des deshielo en las relaciones con el Gobierno el pasado lunes. A Elisenda Paluzie le ha parecido mal la escenificación por parte de un partido "que se llena la boca" de mensajes en clave de nueva realidad republicana.