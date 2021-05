El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha arremetido contra la candidata popular a las elecciones autonómicas madrileñas de hoy, Isabel Díaz Ayuso, en un artículo publicado en una revista en el que critica también el apoyo electoral que tiene en torno "al mundo de las tabernas".

En el artículo publicado en el número de mayo de "Temas para el debate", titulado "Globos políticos y escenarios singulares", Tezanos se refiere a las singularidades de estos comicios del 4M, entre las que cita la "sorpresa" de "la mayor parte de los analistas" por "la escasa entidad intelectual y política de la candidata" popular.

"Algunos, incluso, no han dudado en recordar su pobre trayectoria anterior en el PP, subrayando la humillación que tuvo que soportar por parte de quienes valoraron en su día su nivel óptimo de competencia encargándola del twitter del perro de Esperanza Aguirre ("Pecas")", afirma.

Tras asegurar que rasgos similares de "carencia de trayectorias políticas brillantes" se han dado en otros países, y pone como ejemplo el caso de Donald Trump, el presidente del CIS dice que los que sostienen que "la candidata de la derecha en Madrid no es más que un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro", no deben olvidar que "nada garantiza que tal pinchado vaya a tener lugar antes de producir efectos políticos negativos".

Tezanos sostiene también que en esta ocasión el PP ha recurrido a movilizar electoralmente "a un amplio sector que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares".

"Todo lo cual -prosigue- conforma un variopinto substrato de apoyos integrados por empresarios del sector que operan como eficientes agentes electorales permanentes, junto a bastantes jóvenes y adultos habituales de tal tipo de establecimientos".

El presidente del CIS añade en el artículo que "aunque sea cierto que estamos ante un simple globo político sin mayores contenidos sustantivos", el refuerzo sociológico "de lo que podríamos calificar como la 'tabernidad'" le "ha permitido aglutinar a sectores sociales 'nuevos' junto a núcleos importantes de la derecha tradicional".