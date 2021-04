El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido que el exdiputado valenciano de Cs Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde no podrán concurrir en la lista de los populares para las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, que encabeza Isabel Diaz Ayuso.

Fuentes jurídicas han informado de que la Sala Primera del tribunal de garantías ha desestimado el recurso de amparo del PP contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid, que consideró a ambos candidatos inelegibles por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral.

Ahora bien, la cuestión ha enfrentado a los magistrados hasta tal punto que para dictar la sentencia, el presidente del TC, Juan Jose González Rivas, ha hecho valer su voto de calidad, dado que se han anunciado votos particulares de los conservadores Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya contra la resolución, cuya ponencia recayó en la progresista María Luisa Balaguer.

La sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, se fundamenta en la interpretación constitucional del artículo 23.1 y 2 de la carta magna y del conjunto normativo que integra el contenido esencial de estos derechos, señalan las fuentes.

De esta forma, el Constitucional sigue el criterio de la Fiscalía, que pidió rechazar el recurso al considerar que para el ejercicio del derecho de sufragio activo es "indispensable la inscripción en el censo electoral vigente", que será cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria, en este caso, el 1 de enero de 2021. Ni Cantó ni Conde estaban censados en Madrid en esa fecha.

Y respalda con ello la resolución del Juzgado de lo Contencioso en contra de los argumentos del PP, que aseguró que el juez "fabrica" jurisdiccionalmente "ex novo" un requisito "no establecido por la ley ni amparado por interpretaciones previas de la misma, el de que deben reunirse los requisitos para ser candidato no el día de presentación de la candidatura sino el día de cierre censal".

Los populares alegaban en su recurso que "no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo", ya que "jamás se ha exigido hasta este caso, en que un juzgado unipersonal ha decidido que así era, contraviniendo a la Junta Electoral Provincial de Madrid", que en un primer momento había dado la razón al PP y sí avaló las candidaturas de Cantó y Conde.

El PP mantiene su plan de campaña

La decisión del Tribunal Constitucional de excluir al exdiputado valenciano de Cs de la lista del PP para las elecciones madrileñas del 4 de mayo "no altera los planes" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en la campaña, han dicho a Efe fuentes próximas a la candidata a la reelección este jueves.

Las mismas fuentes han apuntado que el exdirigente de Ciudadanos, que ocupaba el quinto puesto en la papeleta encabezada por Ayuso, "seguirá participando en la campaña electoral", como ha venido haciendo desde que anunció su fichaje por el PP.

La propia Ayuso declaró el miércoles, antes de conocer el veredicto del Tribunal Constitucional, que "pase lo que pase" Cantó seguirá formando parte del PP y de su proyecto, que "trasciende a las siglas" y busca "la unidad". "Toni es y va a ser eternamente nuestro candidato", defendió Ayuso.