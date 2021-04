La Policía Nacional ha detenido este jueves por un posible delito de odio a un tuitero por escribir el nombre del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, y de su candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, "colgados del Puente de Vallecas" y acompañarlo con una imagen de dos personas colgadas de un puente.

"Abascal y Monasterio colgados del puente de Vallekas como sus ídolos italianos #VallekasAntifascista" es el tuit, al que añade una foto de una pareja asesinada y que cuelga en el aire por las piernas atados de una superficie alta.

Se trata de la conocida imagen de los cuerpos sin vida del líder fascista italiano, Benito Mussolini, y a su amante, Clara Petacci, colgando en la Plaza de Loreto de Milán, tras ser ajusticiados en abril de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.

El tuit fue publicado por la cuenta 'AdrianVK' el lunes a las 0.30 horas, aunque ahora dicha cuenta ha sido bloqueada. Tras los numerosos reportes, la Policía Nacional fue avisada y localizó al autor, deteniéndole a las 7.30 horas de este jueves por un posible delito de ocio. Se trata de un vecino de Vallecas de 32 años sin antecedentes, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras tomarle declaración, ha quedado en libertad con cargos y a la espera de comparecer ante la Justicia. En un mensaje en Instagram, también cerrado al público pero a cuya captura también ha tenido acceso Europa Press, el arrestado ha confirmado este mediodía que ha salido de los calabozos de la Brigada de Moratalaz de la Policía Nacional.

"Me acusan de delito de ocio de Moratalaz, Monasterio y Vox. Curioso que el denunciado sea yo y no los que hacen cada día su discurso de odio contra las mujeres, migrantes, obreros, homosexuales o cualquiera que no piense como ellos. No podrán", ha manifestado.