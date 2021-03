Un hombre ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número dos de Castelló por un delito de violencia machista. Sin embargo, solo tendrá que pagar una indemnización de 400 euros a su víctima. Y es que la jueza le ha suspendido la pena privativa de libertad a condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años. La sentencia, de conformidad, llega más de tres años y medio después de que se produjeran los hechos, en el mes de junio de 2017.

Según el fallo judicial, al que ha tenido acceso Mediterráneo, los hechos se remontan al 12 de febrero del 2017.

Ese día, José María D.S.D.S., se personó en el domicilio de quien había sido su esposa en Castelló entablándose una discusión entre ellos, en presencia de su hija menor, hasta que, con el propósito de menoscabar su integridad física, la zarandeó y le propinó un puñetazo en el abdomen al tiempo que le profería expresiones tales como "hija de puta" o "que la tenía que haber matado". A consecuencia de la violencia empleada por el acusado, la mujer sufrió una contusión con hematoma en varias muñecas y en antebrazo izquierdo y contusión con hematoma en la fosa iliaca derecha, que tardaron 10 días en curar.

El varón, que tenía antecedentes penales cancelados, fue condenado a nueve meses y un día de prisión, más la prohibición de aproximarse a su víctima a menos de 500 metros, tanto a su domicilio como puesto de trabajo durante dos años. Sin embargo, se le ha suspendido a condición de que abone los 400 euros en concepto de responsabilidad civil y no delinca en dicho plazo.

Tanto Ministerio Fiscal como acusación particular y defensa presentaron un escrito solicitando que se dictara sentencia de conformidad. El varón expresó su conformidad con el relato de los hechos objeto de acusación así como con las penas solicitadas. Así las cosas, las partes consideraron innecesaria la continuación del juicio, por lo que se dio por terminado el acto, tras anticiparse oralmente el fallo el fallo, que se declaró firme, al indicar las partes que no recurrirían. La mujer considera que no se ha hecho justicia, tras verse obligada a rememorar lo ocurrido y tener que coincidir con su expareja en el juzgado.

Estadísticas

Solo el año pasado se denunciaron 1.979 casos de violencia sobre la mujer en la provincia de Castellón. Un total de 460 fueron sobreseídas de forma provisional y 50 libre. Hubo 440 condenados y 362 de conformidad.