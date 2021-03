Los expresidentes del Gobierno y del PP José María José María Aznar y Mariano Rajoy han negado de manera tajante en la Audiencia Nacional la existencia de una caja B en el partido o la recepción de ningún tipo de sobresueldo, y han asegurado desconocer los famosos "papeles de Bárcenas" hasta que fueron publicados.

Éstas son algunas de sus frases como testigos ante el tribunal que juzga si la reforma de la sede del partido, en la calle Génova de Madrid, se sufragó con cargo a esa supuesta contabilidad paralela.

Mariano Rajoy

- "No ha habido una caja b y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca he tenido en mis manos".

- "Le diré una cosa con meridiana claridad: en mis 40 años como militante del PP no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado del PP hablar de la famosa caja B a la que usted ha hecho referencia".

- "Insisto. No hay ninguna caja B del PP. Habrá unos papeles de Bárcenas, que son los papeles del señor Bárcenas, que él tendrá que explicar. A mi desde luego no me ha entregado (...) ninguna contabilidad B porque yo la primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional el 31 de enero de 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles".

- "Usted está dando como verdad cosas que son mentira. Yo ya le he dicho que los papeles del señor Bárcenas son de él y son mentira. Y el 95 % de las personas que aparecen ahí han dicho que es mentira. Por lo tanto, todo eso que dice usted del semestre del año 1997 está muy bien si no fuese por una pequeña razón que seguro que usted entiende muy bien: que eso es mentira. Igual que es mentira lo de la famosa contabilidad b del PP. El PP tenía una única contabilidad y luego hay un señor que tenía unos papeles, que además son mentira".

- "Lo que es absolutamente falso es que si fuera yo (el Mariano Rajoy que aparece en los papeles) me atribuyan la percepción de unas cantidades. Puede usted preguntar dándole la vuelta de una u otra manera, si lo que me quiere preguntar -que supongo que será eso- es si yo he recibido las cantidades que se recogen ahí le diré que es absolutamente falso".

- Sobre las declaraciones en las que Bárcenas le acusó en el juicio de recibir sobres con dinero B: "Son absolutamente falsas. (...) Es un delirio, y empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo".

- Sobre si alentó presiones para evitar que se publicaran los papeles: "Jamás alenté ninguna actuación sobre el asunto. Ni he alentado ni he dado instrucción, ni conozco a nadie que haya realizado las presiones ni que fuera conocedor de las mismas".

- "Sabemos que el señor Bárcenas guardaba dinero. Ahí (en caja fuerte) y en otros sitios, como hemos conocido. Pero yo, no. Y los miembros del PP, tampoco".

- Sobre los famosos SMS que se intercambió con Bárcenas: "Oiga, a mí me mandaba un mensaje, supongo que buscaba entonces una cierta comprensión y me parecía que debía hacerlo. Algunos soy consciente de que fue poco afortunado, pero como usted sabe en la vida no siempre acertamos".

- "Utilizan mucho ustedes con demasiada alegría al señor Bárcenas como argumento de autoridad y eso es peligrosísimo porque puede llevar a tener equivocaciones graves como las que he visto hoy aquí en este interrogatorio (...)"

- Al subrayar sus responsabilidades políticas y no económicas a lo largo de su trayectoria: "Yo ni adjudicaba obras, ni decidía en qué poblaciones de Madrid se hacían colegios o en qué lugares de España se hacían cuarteles de la Guardia Civil o comisarías de Policía. Yo estaba en los grandes temas, en los temas políticos. Y por eso en una campaña electoral estaba en el diseño político de la campaña, pero no estaba en la contratación de vallas (...)".

José María Aznar

- "Yo no he recibido ningún sobresueldo siendo presidente y ninguna cantidad que la que me corresponde (...). No se lo que han hecho los demás ni me importa; ni se lo que hicieron mis sucesores, ni me interesa".

- "Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el PP, ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la oficial que se remite puntualmente al Tribunal de Cuentas"

- "Señor letrado, me puede preguntar 30 o 500 veces la misma pregunta (...) que la respuesta va a ser la misma", ha dicho ante la insistencia de un abogado sobre si sigue manteniendo que no existió una caja B en el PP.

- A la pregunta de si reconoce como suyas las siglas J.M. que aparecen en varios apuntes de 1990 de los "papeles de Bárcenas": "No señor. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar esas anotaciones, si es que son ciertas".

- Sobre por qué lleva mascarilla si está sólo en el despacho desde el que ha declarado: "Yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias, igual que recomiendan no viajar, igual que recomiendan tener cuidado al salir de casa, igual que recomiendan mantener una distancia, también recomiendan llevar mascarilla. Y yo soy respetuoso con las indicaciones de las autoridades".

- "No puedo dar instrucción de pago a ninguna persona porque no tengo competencias para hacerlo", sobre si autorizó un pago de 3,9 millones de pesetas al exconsejero navarro Calixto Ayesa en 1991.

- "Ni conocía esos papeles ni conozco esos papeles ni tengo indicios sobre su fundamento y su justificación", en relación a la presunta contabilidad opaca del partido que registraba Bárcenas

- "Vengo en condición de testigo, no de tertuliano".

- "No era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba ni a inspeccionar los despachos ni a ver si había cajas fuertes. (...) No soy visitador de los despachos ajenos", ha contestado a si había cajas fuertes en algún despacho de Génova tras negar que hubiese en el suyo.

- "Yo estoy compareciendo como testigo a petición de las acusaciones populares; no de la Fiscalía, no de la Abogacía del Estado o de sus señorías", ha dicho cuando una acusación ha protestado porque Aznar resaltase a quién defendían en otros procedimientos antes de contestar a sus preguntas.

- "Le agradezco mucho que lea mi declaración en el Congreso de los Diputados porque creo que fue una buena declaración, sobre la que no tengo nada que corregir. La escucho con mucho gusto y la ratifico en todos sus puntos con mucho gusto", ha indicado cuando un abogado iba relatando las explicaciones que dio en la comisión de investigación de la presunta financiación irregular del PP en el Congreso para comprobar si lo ratificaba.