La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ayuden a evitar botellones y fiestas ilegales y dejar de "criminalizar" a la gente que viene a Madrid, procedente de París o de Murcia, a mover la economía de sectores afectados por la crisis.

En declaraciones a Antena 3, Díaz Ayuso ha dicho que no quiere que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén en las fronteras de la Comunidad de Madrid, preguntándoles a los ciudadanos dónde van cuando a lo mejor se desplazan a su segunda vivienda que, incluso, está en el campo.

Díaz Ayuso ha señalado que "preferiría que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos ayudaran a evitar botellones y fiestas y dejar de criminalizar a la gente que viene a Madrid", procedente de París o de Murcia.

El "problema", a su juicio, no es el lugar de procedencia de la gente, sino que "el problema es que no hay las medidas concretas para asegurarnos de que el que entra no está contagiado".

"Todo el mundo puede venir a Madrid por Barajas o por el AVE, pero nadie puede salir a su segunda Comunidad"

Ha lamentado la falta de controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, aunque los viajeros deben presentar una PCR negativa para entrar en el país.

La presidenta regional ha opinado que el Gobierno de España "no lidera absolutamente nada a nivel nacional que tenga que ver con la pandemia, tampoco ahora, y nos podría haber sorprendido con la última tecnología para garantizar que todo el pasa por Barajas es negativo".

"Todo el mundo puede venir a Madrid por Barajas o por el AVE, pero nadie puede salir a su segunda Comunidad, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que vivimos en Madrid tenemos familia y arraigo en otras regiones", se ha quejado.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha indicado que, si es necesario, cuando le toque a su grupo de edad, se inmunizará con la vacuna de AstraZeneca para dar ejemplo.

La presidenta regional ha recordado que ella ya pasó la Covid-19, que las personas que no tienen anticuerpos son prioritarias y que solo se aplicará la vacuna de AstraZeneca cuando le toque a su grupo y cuando tenga claro que han sido inmunizados los grupos más vulnerables, como las personas mayores, o los sectores prioritarios, como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los profesores.

España reanudará en breve la vacunación con AstraZeneca contra la covid-19, tras dictaminar la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que el fármaco es seguro y no tiene relación con los casos de tromboembolismo detectados tras su inoculación.

La vacunación con AstraZeneca se paralizó en España el pasado lunes "por prudencia" durante quince días a la espera de que la EMA dijera si existía relación causal entre los episodios trombóticos y la propia vacuna, muy defendida por la comunidad científica, que lleva días insistiendo en que son mayores los beneficios de la vacuna que los riesgos.