El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este domingo a los previsibles candidatos a la Comunidad de Madrid de Podemos (Pablo Iglesias) y Ciudadanos (Edmundo Bal) que dejen "inmediatamente" sus escaños en el Congreso de los Diputados por "respeto" al electorado.

"No es razonable que estén esperando al 4 de mayo para tomar la decisión (...) los madrileños merecen el compromiso de que quien se presenta a las elecciones lo hace con todas las consecuencias", ha dicho Almeida durante una visita al barrio de Montecarmelo junto a la secretaria general del PP Madrid, Ana Camins.

Almeida ha argumentado que si Iglesias y Bal aspiran a presidir la Comunidad de Madrid, por mucho que tengan "escasas posibilidades" no es de recibo que se guarden la alternativa del Congreso por tener "un sitio donde acudir" si sus resultados en las urnas son negativos.

Tanto Podemos como Ciudadanos han organizado sendos procesos de primarias en los que previsiblemente serán ratificados como candidatos Iglesias y Bal, respectivamente.

En cuanto al paso atrás del exvicepresidente Ignacio Aguado para dejar paso a Bal como candidato de Ciudadanos, Almeida ha expresado su "respeto total" por la decisión.

"Estoy seguro de que él lo ha dejado porque estaba convencido de que era lo mejor para su partido", ha agregado.

También le ha deseado "lo mejor" al expresidente madrileño Ángel Garrido, que gobernó la Comunidad con el PP para luego irse a Cs y que ha anunciado que abandona la vida política.

"Es bueno que si, en un momento dado, creemos que no podemos aportar más, o que si creemos que esto se ha acabado, sencillamente se haga", ha declarado Almeida, quien ha aplaudido la "elegancia" de Garrido en su adiós.

Por último, respecto a las declaraciones de Iglesias en las que dijo que es "más que probable" que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "sea imputada y acabe en prisión", Almeida ha comentado que el líder morado "se ha convertido en una caricatura de sí mismo", y se ha preguntado "cuándo dejará Vallecas por segunda vez".

"Embarrar la campaña"

Además, Martínez-Almeida ha reclamado este domingo al PSOE que haga "una campaña limpia" de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, y en concreto al presidente Pedro Sánchez le ha pedido que "no venga a embarrar ni a ensuciar ni a mentir".

Almeida le ha dicho a Sánchez que, después de un año en el que "no ha pisado ni una vez las calles de Madrid", no es de recibo que ahora "venga a difamar" y a llamar "narcisista" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Que Pedro Sánchez hable de narcisismo parece, desde luego, una ironía (...) Hemos visto fotos de sus manos, hemos visto fotos suyas con gafas de sol en el 'Falcon', hemos visto fotos suyas nada más llegar a la Moncloa corriendo por los jardines de la Moncloa junto con un perro", ha apuntado.

Almeida ha subrayado, además, que es falso que la Comunidad haya bloqueado ayudas del Ejecutivo central por un importe de 600 millones de euros, como aseguró Sánchez. "No es cierto que la Comunidad de Madrid no haya aplicado esos 600 millones de euros y no es justo para los madrileños que el primer acto del presidente en campaña sea precisamente decir falsedades", ha recalcado el regidor.

Por último, Almeida ha aseverado que el PP aspira a obtener "la mayor mayoría posible" en los comicios para así "gobernar en solitario", y ha indicado que "la única garantía de estabilidad de un Gobierno en los dos añós que quedan de legislatura es darle al PP una mayoría absoluta".