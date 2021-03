Ciudadanos no para de sumar problemas. Tras la decisión de Inés Arrimadas de relegar a los dos negociadores de la moción de censura en Murcia ha llegado el turno de Toni Cantó. El diputado naranja ha presentado este lnes su dimisión de la Ejecutiva de Ciudadanos y la renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas y, por ende, su abandono de la vida política. "Sólo me planteo ahora llamar a mi representante para empezar a trabajar de lo mío dentro de poco".El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido naranja ha señalado, en la puerta de la sede del partido en Madrid, ha explicado que abandona el cargo tras solicitar en la reunión de la dirección la dimisión de toda la cúpula de Ciudadanos, solicitud que, ha explicado, no se ha permitido que se sometiera a votación.

"Estoy cabreado y triste: Arrimadas ha elegido proteger a la ejecutiva en vez de al partido", ha dicho a los periodistas.

Su decisión de abandonar las filas naranjas ha venido provocada por la decisión de Ayuso de romper con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. "No podemos ir solos a las elecciones de la Comunidad, debemos ir con el PP", ha aseverado. "Con quien no podemos presentarnos es con Aguado", remata.

"Habría que retirar esa ridícula moción de censura que ha sido una mala idea y que, sobre todo, se ha llevado a cabo de una forma bochornosa", ha añadido para decir, en referencia a Aguado, que "había otras forma de hacer las cosas y que no tuviera en mente que iba a pasar lo que ha pasado es que no debe estar a la cabeza".

"Lo que hay que hacer es darle la voz a los afiliados para que puedan recuperar al partido de los últimos batacazos", ha dicho Cantó en sus declaraciones.

Cantó, uno de los dirigentes que más han criticado públicamente la estrategia seguida por Ciudadanos a raíz de las elecciones catalanas, ha aprovechado la reunión de ese órgano para pedir la dimisión del Comité Permanente, órgano en el que la propia Arrimadas había propuesto incluirle previamente.

Sin embargo, ha lamentado que la presidenta del partido haya preferido elegir proteger a su Ejecutiva en lugar de proteger a todo el partido en un momento en que "hay que asumir responsabilidades" y dar la voz a los afiliados. "Pero ellos no lo están haciendo", ha denunciado

🔴 ÚLTIMA HORA:



👉 Toni Cantó presenta su dimisión de la Ejecutiva de Ciudadanos:



🗣️ "No podemos ir solos a las elecciones de la Comunidad, debemos ir junto con el PP. Con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado".



📲 #Lascosasclaras81

🔴https://t.co/Jd3S1QqOEX pic.twitter.com/3daig1gSvB — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) 15 de marzo de 2021

"Me preocupa la Conunidad de Madrid, el centroderecha es el eje de la libertad y la prosperidad económica", ha resaltado. Visiblemente emocionado, ha insistido en que los afiliados no merecen tener un partido "que no asume ninguna responsabilidad".

Cantó, además, ha aprovechado para poner en valor la figura del antiguo líder Albert Rivera, que durante toda la crisis del partido tras el fracaso de la moción de censura en Murcia se ha mantenido en silencio.