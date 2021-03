La dirección de Ciudadanos (Cs) ha acordado iniciar el procedimiento de expulsión del senador alicantino Emilio Argüeso tras apreciarse que ha podido incumplir los Estatutos del partido. Según sostienen desde la formación naranja, Argüeso ha realizado recientemente, en canales de comunicación institucionales del Senado, manifestaciones públicas con voluntad de “infligir un daño relevante” a los intereses y a la imagen tanto del partido como del conjunto de los afiliados.

Asimismo, podría haber cometido otra infracción de carácter “muy grave” al haber ofrecido prebendas a cargos y afiliados del partido con tal de que abandonaran la formación y pasaran a ser tránsfugas, tal y como publican en varios medios de comunicación donde se aportan pruebas evidentes. La normativa interna del partido, según los de Arrimadas, deja muy claro que se sancionará el hecho de “incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de responsabilidades institucionales o cargos orgánicos”.

Por todo ello, Cs ha dispuesto la suspensión de la condición de afiliado a Emilio Argüeso, ya que "para la formación liberal, los principios e ideario del partido son unas normas compartidas por todos y cada uno de los afiliados del proyecto, y que aplican en igualdad de condiciones a todos ellos".

Cs recuerda que la suspensión de militancia lleva consigo la obligación de abandonar su acta de senador, tal y como se comprometió el senador por escrito en la carta ética que firmó antes de ser elegido cargo público, y tal y como establecen los Estatutos del partido.

En todo caso, desde la formación afirman que Argüeso tiene garantizados sus derechos como afiliado, por lo que podrá presentar alegaciones e interponer recursos ante el órgano de garantías.

Moción en Murcia

La crisis que vive Ciudadanos había puesto en el foco la figura del senador Emilio Argüeso, que esta misma semana negaba su implicación en la fuga de los tres exdiputados de Cs en el Gobierno de Murcia. El exsecretario de Organización en la Comunidad dejó claro que no ha mantenido ningún contacto con ninguno de los tres diputados: «No he tenido nada que ver con la moción de censura de Murcia porque ni tan siquiera he hablado con ellos», según Argüeso. Además, era uno de los nombres que se barajaba entre los posibles cargos de Cs que podían pasar al PP.