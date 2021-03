El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, se ha desmarcado de Inés Arrimadas, a quien culpa de respaldar la moción de censura en Murcia para expulsar al popular Fernando López Miras de la presidencia regional, tras rubricar un pacto con el PSOE. Cantó ha aseverado que gran parte de la ejecutiva naranja desconocía ese acuerdo y, a través de redes sociales, ha asegurado que pedirá explicaciones al respecto.

"Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión", ha publicado Cantó en Twitter.

Mientras tanto y respecto a la provincia, donde el PP gobierna con Cs en la Diputación y al Ayuntamiento de Alicante, Cantó ha preferido no hacer ningún tipo de declaraciones sobre la posibilidad de que se pueda producir una ruptura del pacto.