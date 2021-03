El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerado que el partido debería haber condenado "con más contundencia la deriva independentista, y debería haberla combatido con más firmeza intelectualmente al principio" en lugar de pensar que sería un fenómeno pasajero.

Así lo ha dicho en una entrevista en El País este domingo, en la que ha asegurado que tras las elecciones del 14F "todos los partidos independentistas han perdido votos, algo significativo para alguien que plantea un horizonte de independencia".

Al ser preguntado por si daría apoyo a la fórmula que plantean los comuns de gobernar junto a ERC con el apoyo externo del PSC, Illa ha recordado que él se presentará a la investidura para alcanzar la Presidencia -aunque se le antoje difícil por falta de apoyos en el arco parlamentario-.

"He dicho que me presentaré a la investidura y lo que reclamo es que se me dé apoyo como fuerza de izquierdas y ganadora de las elecciones"

"He dicho que me presentaré a la investidura y lo que reclamo es que se me dé apoyo como fuerza de izquierdas y ganadora de las elecciones", ha añadido en alusión a los de Jéssica Albiach.

El candidato socialista no ha valorado renunciar a la investidura para negociar con ERC que la número dos del PSC, Eva Granados, sea elegida como presidenta del Parlament, un cargo que también podría ser de la CUP o de Junts.

Por otro lado, le ha restado importancia al documento que firmaron Junts, ERC y la CUP antes de las elecciones en el que se comprometían a no facilitar un Govern liderado por el PSC, y lo ha comparado a cuando JxSí se comprometió en 2016 a alcanzar la independencia en 18 meses: "Han firmado tantas cosas".