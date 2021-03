El expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado Carles Puigdemont asegura que permanecerá en Bélgica en caso de que el Parlamento Europeo le retire la inmunidad el lunes y apelará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Me quedo en Bélgica. El poder judicial belga debe decidir sobre la extradición a España. Pero si se levanta la inmunidad, recurrimos al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo", afirma Puigdemont en una entrevista con el diario austríaco Die Presse.

La Eurocámara votará el lunes, 8 de marzo, si levanta la inmunidad a los eurodiputados de JxCat Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, tras el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. El pleno se pronunciará después de que la comisión de Asuntos Jurídicos -encargada de analizar las peticiones de suplicatorio- votase ya a favor de retirar la inmunidad.

En caso de que se ratifique esa decisión, Puigdemont, Comín y Ponsatí seguirían siendo eurodiputados, pero se podrían reactivar las euroórdenes de la Justicia española, suspendidas actualmente porque los tres gozan ahora de inmunidad parlamentaria.

El Tribunal Supremo reclama a los tres eurodiputados por un delito de sedición, y además, a Puigdemont y Comín, por otro de malversación. Puigdemont sostiene en la entrevista que el procedimiento en el Parlamento Europeo estuvo "lleno de irregularidades" ya que "en caso de persecución política no se debe levantar la inmunidad".

"El presidente de la comisión jurídica es del partido proespañol Ciudadanos, que hizo campaña contra nuestra entrada en el Parlamento Europeo. Nuestros tres casos fueron agrupados pese a las diferentes acusaciones. Y el ponente es un ultra búlgaro, amigo de Vox. No se trata de mí, sino de la credibilidad del Parlamento Europeo", afirma el líder independentista.

Algunos de los principales grupos del Parlamento Europeo, como los populares o los liberales de Renovar Europa ya han avanzado que votarán a favor de levantar la inmunidad de los eurodiputados independentistas y se espera que una gran mayoría el grupo socialdemócrata también lo haga.

Si el suplicatorio sale adelante en el pleno, Puigdemont, Comín y Ponsatí pueden interponer un recurso ante el TJUE, pero eso no paralizaría la retirada de la inmunidad.

Puigdemont vuelve a criticar a la Justicia en España, donde considera que no tendría un juicio justo, y defiende la necesidad de una mediación internacional. "No hay que confundir la justicia con la justicia española. No tenemos la posibilidad de un juicio justo allí, lo tenemos en Bélgica, en Alemania", sostiene.

En el caso de la mediación internacional, argumenta: "El gobierno utilizó mediadores internacionales para negociar con los terroristas de ETA. ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? ¿Es debido a que no ponemos bombas sino urnas en las calles?".

A la pregunta de si hay alternativa a una independencia, Puigdemont responde que otras propuestas como una autonomía fiscal para Cataluña ni siquiera se plantean por parte del Gobierno español. "Muy a menudo en las últimas décadas hemos pedido una autoridad fiscal propia y no ha sucedido nada. Ni siquiera después de tres años de opresión surge tal propuesta. Y en el Parlamento español no habría mayoría para la autonomía fiscal de Cataluña de todos modos. Simplemente no podemos confiar en España", concluye.