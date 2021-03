Las infantas Elena (57 años) y Cristina (55), hermanas del rey Felipe VI, se vacunaron contra el coronavirus durante una visita a su padre, Juan Carlos I, en Abu Dabi, donde el monarca emérito reside desde hace varios meses, según ha informado 'El Confidencial'. Esta misma información asegura que también el exjefe de Estado (83) se ha vacunado en Emiratos Árabes Unidos, así como su amigo el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán (76).

A preguntas de 'El Periódico', fuentes de la Zarzuela no han confirmado ni desmentido esos datos alegando que Elena y Cristina ya "no son familia real", pero han añadido: "El Rey no es responsable de los actos de sus hermanas". Las mismas fuentes aseguran que tanto Felipe VI como Letizia y sus hijas recibirán la vacuna "cuando les toque según el orden establecido". Las infantas realizaron el viaje los días 7 y 8 de febrero y regresaron a España los días 13 y 14, tras visitar a su padre y recibir la vacuna.

En España, las dosis de Pfizer y Moderna solo están autorizadas para personas en residencias de ancianos, mayores de 80 años y sanitarios de alto riesgo, mientras que las de AstraZeneca se está administrando a menores de 55 pertenecientes al personal docente, a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a sanitarios alejados de la primera línea de respuesta contra el coronavirus.

Emiratos aprobó en diciembre el uso de la vacuna china Sinopharm y, en enero, la rusa Sputnik V. Este país es el segundo del mundo que lleva un mejor ritmo de administración de dosis después de Israel.

Esta información llega días después de que se haya conocido la segunda regularización ante Hacienda de Juan Carlos, esta vez por cuatro millones de euros. La anterior, en diciembre, había sido de 678.000 euros.