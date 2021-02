El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a citar al diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, para que declare en calidad de investigado el 4 de marzo por, supuestamente, haber dado una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

El juez instructor Antonio del Moral le ha citado para las 10.30 horas del próximo jueves, en el marco de la causa abierta contra el dirigente 'morado' en el mes de septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones.

Del Moral le esperaba en principio para el pasado 28 de enero, pero aplazó la declaración a petición de la defensa de Rodríguez después de que ésta le comunicara que el dirigente 'morado' padecía COVID-19. Ahora, su procuradora ha informado al juez de que ya ha recibido el alta médica.

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado y pasar a ser aforado ante el TS. El juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al TS con los indicios de la actuación del parlamentario.

Del Moral ofreció al diputado la posibilidad, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, pero Rodríguez declinó la comparecencia, fijada para el pasado 19 de octubre, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juez de La Laguna. Ante la existencia de indicios de delito, el instructor consideró imprescindible pedir el suplicatorio para tomarle declaración.

Rodríguez tomó la decisión de no acudir al alto tribunal antes del suplicatorio, desde el "respeto a los procesos judiciales establecidos". "En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica", recalcó entonces.

La Fiscalía pide un año de cárcel

Sobre los hechos atribuidos al diputado, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Conforme a los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y en lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos. Su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el TS abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.