El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que "no se sentiría responsable" si tuviese que aplicar en Galicia las medidas contra la pandemia aprobadas en la Comunidad de Madrid, donde la hostelería continúa abierta. "Por tanto, he optado por otra (decisión)", ha apostillado.

Así lo ha aseverado en una entrevista publicada este domingo en 'La Voz de Galicia' y recogida por Europa Press, en la que el también líder del PP gallego ha abordado la situación de la crisis sanitaria en la Comunidad y en España, entre otros temas de actualidad política.

En la misma semana en la que la Xunta decretó el cierre de la hostelería y, al ser interpelado sobre las restricciones más laxas por las que ha optado su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha dicho que él conoce "la situación epidemiológica de Galicia" y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es "responsable de la suya".

"Hay un debate sobre qué es más seguro, una comida en un domicilio o en un restaurante, que tiene unas distancias de seguridad, un control, un límite de aforos... Esa discusión existe, y es legítima por otra parte", ha explicado.

Eso sí, a continuación ha añadido: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra".

Illa "estaba actuando como candidato"

En el primer fin de semana de la campaña para las elecciones catalanas del 14 de febrero, Feijóo ha asegurado que el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, "estaba actuando como candidato a la Generalitat" durante sus últimas fechas como ministro de Sanidad.

"Durante todo este tiempo ha sido el ministro de la pandemia por la mañana y el candidato a la Generalitat por la tarde. Una pandemia no es efectivo gestionarla tiempo parcial", ha incidido.

Así, sobre la negativa del Ministerio a permitir adelantos del toque de queda y confinamientos domiciliarios como piden las comunidades, Feijóo lo ha vinculado a esta cita electoral y ha dicho que "la mayoría" de presidentes autonómicos tienen "solo intereses sanitarios" y piden "herramientas".

"Espero que la incidencia baje y no tener que tomar estas decisiones a partir del 14 de febrero, porque eso sería de una irresponsabilidad difícil de asimilar. Espero que una cosa no tenga que ver con la otra, pero cierto y verdad es que hay una serie de datos y una serie de hechos incontestables en los que el Gobierno lamentablemente no es neutral, tiene intereses políticos", ha esgrimido, en la entrevista en 'La Voz de Galicia'.

"Incapacidad" de Sanidad

Aunque el presidente de la Xunta ha valorado que Illa es "una persona dialogante y respetuosa", considera que sus resaltados al frente de la pandemia "no son salvables" y ha recordado: "Cuando el Ministerio de Sanidad intentó controlar la pandemia acreditó su incapacidad de control y desde hace mucho tiempo tiene un papel más de comentarista o acompañante ilustrado".

Dicho esto, se ha dirigido a la nueva ministra del ramo, Carolina Darias, para sugerirle "que se dedique solamente a la pandemia, que no está mal". "Por lo menos tendremos un ministro a tiempo completo, que no es un tema menor", ha apostillado.

En cualquier caso, ha rechazado hacer "crítica política" en la entrevista en 'La Voz de Galicia', en la que ha asegurado que "cuando pase" la crisis sanitaria "habrá cosas que organizar".

Gobierno "mínimamente coherente"

"Porque en fin. Un Gobierno que fuese mínimamente coherente con sus decisiones invalidaría a ese candidato, a ese ministro. Y ese Gobierno mínimamente coherente debería explicar a los españoles por qué en Cataluña no ha pedido un retraso electoral", ha recalcado.

Y es que, según sus palabras, esta situación provoca que las personas "no quieren ir a las mesas", los políticos "se saltan los confinamientos municipales para hacer campaña" y "se pone toda la prioridad del Gobierno en funciones de Cataluña en la campaña y no en la pandemia".

"Y las personas que han atentado contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía dicen que lo volverán a hacer y el Gobierno valora la posibilidad de indultarlos", ha añadido Feijóo, de lo que se ha servido para alertar de que "en vez de haber una pandemia sanitaria en alguna parte de España parece que hay una pandemia política".