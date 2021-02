La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado de oficio diligencias de investigación penal para recabar información sobre las proclamas antisemitas efectuadas en el homenaje a la División Azul celebrado el pasado sábado 13 de febrero en las proximidades del cementerio de la Almudena. El Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.

En el decreto de incoación de diligencias, además de designar a una fiscal para instruir la causa, la sección de Ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid anuncia que se practicarán las pruebas "conducentes a determinar, esclarecer y concretar los presuntos hechos delictivos" que se recogen en las informaciones aparecidas en un medio de comunicación de ámbito nacional.

Así, se requiere a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid de toda la información de que disponga sobre la convocatoria del acto "y, en su caso, sobre la autorización de dicha marcha/concentración/manifestación". Además, pide la Brigada Provincial de Información que le dé cuenta sobre los lemas, pancartas, reseñas de consignas, banderas exhibidas, incidencias, asistencia de grupos violentos, altercados habidos durante el acto "y cualquier otras actuación que pudiera ser constitutiva de delito".

El acto en homenaje a la División Azul concluyó en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena con el saludo nazi y proclamas antisemitas, ha denunciado La Marea.

Los asistentes homenajearon a la División Azul, hicieron el saludo nazi y entonaron canciones de temática fascista en Madrid. “El judío es el culpable. El enemigo siempre va a ser el mismo”, decía una oradora.

Los asistentes a esta concentración hicieron en varias ocasiones el saludo nazi elevando la mano al frente y entonaron canciones de temática fascista. "El judío es el culpable. El enemigo siempre va a ser el mismo", decía una oradora que sorprendía por su juventud, informa Efe.

La marcha neonazi fue convocada por el colectivo Juventud Patriota, con motivo del 78 aniversario de Krasny Bor, batalla de la II Guerra Mundial que se produjo durante el sitio de Leningrado y en la que participaron voluntarios españoles a las órdenes de Hitler.

La marcha transcurrió sin incidentes desde el metro de Ascao hasta el cementerio, en dos filas de personas a modo de desfile bajo una pancarta en la que podía leerse "Honor y gloria a los caídos. Para un mundo sombrío, llevamos el sol. Para un cuelo vacío, llevamos a dios".

Con gritos de "Arriba España", el "desfile" llegó hasta el cementerio y ante la placa por los "caídos de la División Azul", donde un sacerdote se refirió al marxismo como una doctrina que "turba la paz de la sociedad y del espíritu".

Después, uno de los organizadores tomó la palabra para situarse más a la derecha de los "azules de la gaviota", en alusión al PP, y de los "verdes pistacho", en referencia a Vox, porque "todos son nuestros enemigos".

Precisamente, asociaciones y colectivos vecinales del distrito pidieron que no se permitiera el desfile que "desde 2007 organizan grupos neonazis de Madrid en homenaje a la División Azul y a los caídos por Europa".

Sin embargo, la Delegación del Gobierno la autorizó porque, según los organizadores, no iban a superar los 200 asistentes.

"Queremos denunciar el carácter xenófobo, racista, machista y homófobo de estas personas, asociaciones y colectivos que convocan. No entendemos como Delegación de Gobierno no ha hecho nada, un año más, para no permitir que se realice este desfile", sostenían los colectivos vecinales.

Reacción de la comunidad judía

El acto ha provocado estupor entre la comunidad judía de España que a través de la Federación de Comunidades Judías de España (Fcje) ha mostrado su rechazo a reuniones con este claro cariz antisemita.

"Consideramos inadmisible que en un estado de pleno derecho y sólida democracia como es España, queden impunes las acusaciones allí vertidas", han denunciado.

"El enemigo siempre va a ser el mismo aunque con distintas máscaras: el judío", decían poco antes de proclamar que "nada más certero que esta afirmación: el judío es el culpable, el judío es el culpable y la División Azul luchó por ello".

"El comunismo es una invención judía destinada a enfrentar a los soberanos", proseguían los concentrados.

Por esta razón, la Fcje, ha reclamado a la Fiscalía de Delitos de Odio que investigue de oficio los hechos y en su caso, persiga y condene los hechos delictivos.

España refrendó en julio de 2020 su adhesión a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés), que contempla como antisemitismo acusar a los judíos como colectivo de ser culpable de cualquier acontecimiento.

Además, la Fcje, la Plataforma contra el Antisemitismo y el Movimiento contra la Intolerancia, actuaremos con todas las herramientas legales a nuestro alcance.

Madrid insta a Fiscalía a investigar si en la manifestación hubo gritos antisemitas.

La Comunidad de Madrid también se apresuró a instaurar este lunes a la Fiscalía de Madrid a que investigue los hechos acaecidos este pasado sábado durante una manifestación de homenaje a los caídos de la División Azul para determinar si se profirieron gritos antisemitas durante la concentración, informa Europa Press.

Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado, tras expresar su "máxima condena a los hechos" denunciados por la Plataforma contra el Antisemitismo y Movimiento contra la Intolerancia, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha pedido que la Fiscalía abra una investigación para aclarar si se produjo este supuesto ataque contra la comunidad judía al considerarlo constitutivo de un posible delito de odio.