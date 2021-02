El candidato del PSC, Salvador Illa, se negó este martes a hacerse un PCR o un test de antígenos de detección del coronavirus antes del debate electoral de TV-3, según ha adelantado Nació Digital. Illa lo ha justificado este miércoles, durante una intervención en el Fórum Nueva Economía, diciendo que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer una PCR en este contexto y en estas condiciones".

"Yo estuve en TV-3 por la mañana, haciendo una entrevista, y nadie me dijo que me tenía que hacer ningún PCR ni prueba de antígeno. El debate de la noche reunía las medidas de seguridad, había distancia de más de dos metros, llevábamos mascarilla en el momento en que no. Y yo me hago las pruebas siguiendo las recomendaciones sanitarias", ha dicho el exministro de Sanidad.

"¿Por qué me la tengo que hacer por la tarde y por la mañana no? Toda la estrategia de test se tiene que hacer siguiendo un protocolo, no a capricho. Y tengo que ser coherente con lo que he defendido cuando era ministro de Sanidad. Cuando me lo he tenido que hacer, cuando he sido contacto estrecho de una persona que ha sido positiva, lo he hecho. Pero si no, no. Yo defiendo aquí seguir estrictamente lo que recomiendan las autoridades sanitarias, y en estas condiciones no recomiendan hacerte pruebas ni de PCR ni de antígenos", ha añadido Illa.

Cuando se le ha preguntado si, pese a todo, no se debería haber hecho la prueba, por "cuestión de imagen", ha contestado: "Lo que tenemos que hacer los políticos es predicar con el ejemplo. Puede haber gente que necesite una PCR o un antígeno. No sobran, aunque estamos haciendo en España y en Catalunya más que en ningún momento. Defiendo hacer lo que dictan los protocolos sanitarios. Me las haré, y me las he hecho, cuando toca hacerlas".