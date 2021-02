Bárcenas: "He negociado con dos personas muy vinculadas al PP enterrar el 'hacha de guerra' y no han cumplido"

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha asegurado que ha negociado con dos personas "muy vinculadas" al PP actualmente "enterrar el 'hacha de guerra'" pero "no han cumplido", ha señalado en una entrevista a El Mundo.

En este contexto, ha explicado que la negociación la ha llevado a cabo un "íntimo amigo" suyo. "Ha habido una negociación llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el 'hacha de guerra' con el PP y retirarme como acusación en el caso de los discos duros, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras", ha dicho.

En este sentido, Bárcenas ha destacado que, "una vez más, los interlocutores del PP no han cumplido". "Empiezo a estar acostumbrado", ha sentenciado. "El PP no me ha trasladado amenazas expresas, como lo hizo con algunos abogados en 2013; ahora ha sido una negociación en la que yo acepté retirar la acusación por los discos duros de Génova", ha señalado el extesorero del PP.