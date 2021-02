Portugal abre zanjas en caminos para impedir cruzar la frontera con Zamora

La República de Portugal opta por un cierre total para vehículos y personas de las conexiones por tierra entre la comarca de Aliste y la región de Tras Os Montes y Alto Douro, -a excepción del paso de Quintanilha y San Martín del Pedroso abierto las 24 horas del día-, para lo cual ha procedido a dejar inutilizables incluso los caminos campestres de tierra.

Las instituciones lusas, utilizando máquinas retroexcavadoras, han procedido a abrir una zanja a lo ancho de los caminos y colocar una montaña con la tierra extraída, con lo cual desde el pasado martes es materialmente imposible ya poder cruzar con vehículos de un lado al otro de la frontera hispanolusa.

"La situación está muy mal, es muy grave, y si hay cierre de fronteras, hay cierre de fronteras, y hay que cumplirlo al cien por cien por todos si queremos que sirva de algo y frenar la pandemia del coronavirus. Si no lo hacemos así y solamente cerramos las carreteras al final mucha gente hace vida normal entre Aliste y Tras Os Montes aprovechando la picaresca de utilizar los caminos de tierra, por muchos de los cuales se puede circular bien con coches", señala una autoridad lusa.

Entre los caminos cortados por Portugal están los que unen Alcañices con la aldea de Sao Martinho de Angueira, donde hay hasta cuatro diferentes conexiones diferentes. Destaca el camino que discurre junto a la ribera del río Angueira y que ya antiguamente era utilizado por los alistanos y trasmontanos para desplazarse con sus caballerías y carruajes a hacer la molienda de cereal hasta el "Molino de don Alonso".

El camino de tierra más transitado habitualmente suele ser el que va desde la Nacional 122 en la localidad de Ceadea a la aldea de Cicouro, en el municipio de Miranda do Douro, el cual al tratarse de una pista de tierra en bastantes buenas condiciones permite el tránsito de turismos. Otro de ellos es el "camino Moriscos" entre Arcillera de Aliste y Cicouro. También se han cortado los caminos de Moveros y Constantim y los de Paradela a Castro de Alcañices e Ifanes a Brandilanes.

Tanto españoles como portugueses ven incluso normal el cierre total, sin embargo, autoridades y ciudadanos alistanos lo que no entienden y critican es que en el caso del concelho de Miranda do Douro "hayan venido a cortanos los caminos a nosotros, han entrado a cortarlos en territorio español, y los suyos no los cortan. No tiene potestad para hacerlo".

El problema se centra en que estos caminos son de vital importancia en caso de incendios forestales, por lo cual se entiende que los deberían haber cortado a ambos lados de la Raya o en caso de hacer un solo corte hacerlo en territorio portugués. Durante el primer estado de alarma de la pandemia se dio el mismo caso e incluso después de abriese las carreteras España tuvo que ordenar abrir los caminos que seguían cerrados.

Ciudadanos y autoridades trasmontanas no ocultan la preocupación por la situación sanitaria en Portugal. En el distrito de Braganza se rondan los 1.600 casos activos de infección por COVID-19 y desde el inicio de la pandemia ya se han superado los 8.800 contagios y las 129 muertes asociadas al coronavirus. El Plan de Contingencia ante la pandemia requería realizar cambios en los hospitales y en la actualidad las cirugías programadas solo se realizan en los centros hospitalarios de Macedo do Cavaleiros y Mirandela, mientras que en el de Braganza se realizan en la actualidad solamente las cirugías de emergencia.

Autoridades lusas advierten que los pasajeros de países con más de 500 casos por cada cien mil habitantes, como es el caso de España, deberán presentar al llegar a Portugal la prueba negativa, pero también habrán de permanecer en cuarentena durante 14 días tras llegar a tierras lusas, sin salir de su casa o en el lugar indicado por las austeridades sanitarias portuguesas. Está la excepción de los viajes imprescindibles cuya estancia en Portugal no supere las 48 horas.

Dada la situación en el Área de Salud se permitirá la contratación de médicos y enfermeras que se hayan formado en el extranjero por un período máximo de un año cumpliendo ciertos requisitos. En cuanto a los facultativos para ser contratados por las unidades del Servicio Nacional de Salud deberán de acreditar su aprobación en el examen escrito requerido para el reconocimiento del título.

La Raya en Zamora linda con el distrito de Braganza, uno de los 18 que, junto con Madeira y Ozores, conforman Portugal. Ocupa una superficie total de 6.598,55 kilómetros cuadrados y cuenta con una a población de alrededor de 136.252 habitantes, distribuidos en 12 concelhos y 299 freguesías. Tres des su concelhos, los de Braganza, Vimioso y Miranda do Douro limitan con Aliste compartiendo más de 100 kilómetros de frontera, la mayor parte de ella seca y también un tramo de mojada: aguas internacionales del río Manzanas en Riomanzanas-Guadramil, Villarino Manzanas-Petisqueira, Moldones y Figueruela de Abajo- Sao Julia, Nuez y San Martín del Pedroso Quintanilha y Latedo-Val de Pena. De esta manera históricamente la vida diaria de los habitantes de uno y otro lado ha estado unida durante siglos.

Por otro lado la deficiente señal de telefonía móvil y de cobertura de internet, nula en un gran número de pueblos alistanos y albarinos, se ha convertido en un auténtico contratiempo a la hora de poder trasmitir con normalidad las misas y que puedan recibirlas en sus casas los feligreses durante la crisis sanitaria global originada por la pandemia del coronavirus. El Arciprestazgo de Aliste y Alba integra a un total de 84 pueblos donde la mayoría de los 9.000 feligreses son personas de la tercera edad.

Fernando Lorenzo Martín, arcipreste de Aliste y Alba y a la vez cura de las Unidades de Acción Pastoral de Alcañices, Nuez, Valer y Sarracín, instauró la iniciativa de trasmitir las eucaristías por Facebook. Las trasmisiones han funcionado relativamente bien mientras se hacía desde el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud de Alcañices pues la villa cuenta con buen servicio de telefonía e internet.

El problema ha surgido cuando se han programado las retransmisiones desde las parroquias de los pueblos más pequeños, como fue el caso del pasado domingo desde la iglesia de "San Bartolomé" de Puercas de Aliste, donde fue materialmente imposible hacerlo. Lo mismo había ocurrido unos días antes desde la parroquia de San Julián de las Torres de Aliste.