Navarra suspende San Fermín 2021 por la COVID

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado este martes que las fiestas de San Fermín de este año "no serán posibles". "Difícilmente se podrá celebrar San Fermín en 2021. No es responsable por mi parte alentar unas esperanzas que creo que no van a poder ser", ha aseverado.

Chivite ha afirmado que, "más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir".