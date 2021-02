Dos altos cargos del PSOE del Gobierno de Baleares se vacunaron el primer día de la campaña

Dos altos cargos del PSOE en el Gobierno balear de Francina Armengol se vacunaron el primer día de vacunación en la residencia Dels Oms. El coordinador de la campaña de vacunación, Carlos Villafáfila, y la directora insular de Gent Gran, Sofía Alonso, recibieron la primera dosis en la residencia de ancianos el pasado domingo 27 de diciembre, día en que llegaron las 165 primeras dosis de la vacuna de Pfizer a Baleares.

Los dos altos cargos de IB-Salut y Consell de Mallorca respectivamente aprovecharon su presencia en el inicio de la vacunación en las islas, donde atendieron a los medios de comunicación, para recibir la primera dosis de la vacuna. Un episodio que suma a las polémicas vacunaciones de los gerentes de los hospitales públicos, los concejales de Maó o de Pollença o el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Las últimas semanas e incluso este mismo martes en el Parlament regional, desde los diferentes grupos políticos se ha venido reclamando al Govern que facilitara el listado de sus altos cargos vacunados contra el coronavirus en las islas. Una reclamación a la que hasta la fecha no ha respondido el ejecutivo autonómico, que se limitó a decir en rueda de prensa que "no se ha vacunado ningún miembro del Govern". También la portavoz del PSOE en el Parlament, la diputada, Silvia Cano, aseguró el pasado lunes que "no se ha vacunado ningún alto cargo".

La realidad es que el primer día de la campaña, tanto el subdirector de Cuidados Asistenciales del IB-Salud, Carlos Villafáfila, nombrado por Juli Fuster en 2015 y designado coordinador de la campaña de vacunación el pasado mes de diciembre, y la directora insular de Gent Gran del Consell, Sofía Alonso, ya recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer junto a los usuarios y profesionales de la residencia Dels Oms.



IB-Salut y Consell defienden que entran dentro del protocolo

En el caso de Villafáfila, desde el IB-Salud confirman que ya está vacunado y lo justifican en que es quien ha supervisado presencialmente durante el último mes la vacunación en las residencias y por ser un potencial vector en caso de contagio. Del mismo modo, el Consell también confirma la vacunación de Alonso, explicando que era por la fecha directora en funciones del a residencia de la Bonanova por lo que debía mantener reuniones con familiares de enfermos de Covid, con lo que entraría en la "gestión directa" de la pandemia.

Según detalla concretamente el protocolo de vacunación del Ministerio, debe vacunarse "el personal sanitario que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición".