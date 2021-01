Rufián, sobre el emérito: "La Casa Real aprovecha su apellido para hacer business"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado sobre la decisión de la Fiscalía que se opone a reabrir la querella de IU contra el Rey emérito que "la Casa Real es una empresa que aprovecha su apellido para hacer business" y ha asegurado que si se apellidara López "todo el mundo entendería que como mínimo tiene que dar explicaciones ante un juez".

"Ahora el malo no es Juan Carlos y el bueno Felipe. Yo creo que Corinna lo dijo claramente, creo que todas las señales se enfocan hacia el mismo hecho, La Casa Real es una empresa que se aprovecha de su apellido, de su posición, para hacer bussines", ha aseverado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, tras ser preguntado por una valoración acerca de la decisión de la Fiscalía.

Asimismo, ha advertido que se confundirían si "compran el relato de la derecha o esa dicotomía falsa de que esto va de republicanos o monárquicos" y ha afirmado que "esto va de que este señor ha robado o que hay jueces, no solamente aquí en España, que dicen que igual ha robado".

Además, ha añadido en esta clave que "si te consideras un patriota, sea el país que sea, lo que quieres es que tu país y sus instituciones importantes, como la Casa Real, que lo han hecho mal, den explicaciones ante un juez", ha enfatizado, para después incidir en que no te hace republicano querer que vaya ante un juez, ni monárquico decir que no.



Tercer grado

Preguntado por la concesión del tercer grado a los presos del procés, ha señalado que es "algo positivo" porque "pueden reflejar lo que son, que es la figura de la represión del estado". Por el contrario, ha precisado que "para nada se alegran" porque, en sus palabras, todos y cada uno de los minutos que han pasado en la cárcel pasarán a la historia de le vergüenza de este país.

En este sentido, ha mencionado que ERC entiende que en esta campaña electoral hay que hablar de lo que "comparte la mayoría de la población de Cataluña que es la miseria, el paro, la inclusión". "Sí que es cierto que nosotros entendemos que la gente no come bandera, pero eso no quiere decir que sigamos defendiendo como los últimos 90 años la autodeterminación de Cataluña", ha añadido.



"Que curren en las UCIS"

Preguntado por las vacunaciones irregulares que se han llevado a cabo, el dirigente catalán ha apuntado como alternativa que "dimitan y se pongan a currar en las UCIs ya que están vacunados". "No se me ocurre otra cosa", ha ironizado.

"Creo que al final reflejan una especie de clase, que se creen superior al resto y que, por su apellido o por su cargo, es que creen que pueden recibir la vacuna. Son unos sinvergüenzas", ha zanjado sobre este asunto.

Respecto a no haber apoyado el decreto de los fondos europeos, ha explicado que "lo que hacen es coger los 140.000 millones de euros y los convierten en un botín para dárselo a las empresas del IBEX". Por ello, consideran que el decreto "da la espalda" a las pequeñas empresas y que así lo dice el propio decreto en el Punto 3 del Apartado D, ha asegurado.

"Lo llamo botín porque esta hecho para gente como Florentino Pérez y no para PYMES", ha añadido. Además, ha mostrado la sorpresa del apoyo de Vox al Gobierno "filoterrorista que califican cada día" y ha concluido diciendo que "su apoyo ejemplifica como nada su negativa".