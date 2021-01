Ofensiva de Zaplana ante la Audiencia para citar al testaferro que lo delató

Ofensiva de Eduardo Zaplana y su entorno más cercano ante la Audiencia de Valencia para conseguir citar a declarar de nuevo a su presunto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, que confesó ser la persona de confianza del exministro para reinvertir el dinero procedente de presuntas mordidas.

La confesión de Belhot incluyó el ingreso de seis millones de euros, supuestamente de Zaplana, en la cuenta del juzgado que investiga el caso Erial.

El exjefe del Consell ha presentado un recurso ante la sección quinta de la Audiencia de Valencia para que revoque la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 que declinó citar a declarar de nuevo a Belhot.

La magistrada y la Fiscalía Anticorrupción se niegan a oír en declaración a Belhot porque Zaplana "no especifica los extremos sobre los que debe versar la declaración de Belhot". Y añaden en el auto que deniega esta diligencia que "no se trata de volver a reiterar lo ya declarado, pues de hecho las declaraciones que tienen en su caso valor son las que se practican en el acto de juicio oral de llegarse a dicha fase" ya que, añade la magistrada, "la fase de instrucción tiene por objeto recabar indicios que llevar o no al auto de transformación. Indicios como la entrega de los más de seis millones de euros, que menciona el testigo referido y que se encuentran a disposición de esta causa".

La jueza sólo admitiría citar a Belhot si Zaplana "justifica de alguna manera la necesidad" de que comparezca el testaferro uruguayo "en cuyo caso se valorará, pues únicamente se dan argumentos genéricos de 'cuestiones que no pudieron suscitarse"» en la declaración de Belhot que se produjo cuando la causa estaba secreta y, por tanto, sin comparecencia de las defensas de los acusados.

Ante esta negativa, la defensa de Zaplana ha recurrido ante la Audiencia para que obligue a la magistrada de Instrucción 8 a citar a declarar a Belhot, su exmujer y cotitular de una de las cuentas que gestionaba) además de la abogada del testaferro uruguayo en España.

A esta ofensiva ante la Audiencia se han unido el gestor y supuesto testaferro valenciano del exministro, Francisco Grau, la secretaria de Zaplana, y la exdiputada Elvira Suanzes y su hermano, todos investigados en el caso Erial.

La adhesión más dura la formula la letrada de Mitsouko Henríquez -secretaria del exministro- quien advierte que si no se cita a Belhot "estaríamos ante una causa de nulidad del presente proceso por vulneración de las normas básicas del procedimiento" y del principio de igualdad de armas.