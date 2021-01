Iglesias sobre el tercer grado a los presos del 'procés': "Es la mejor noticia para la democracia"

Pablo Iglesias tiene claro que la concesión del tercer grado a los líderes del 'procés' a tiempo para participar en la campaña electoral de los comicios del próximo 14 de febrero es "la mejor noticia para la democracia". El vicepresidente segundo del Gobierno ha asegurado que la actual "situación de excepcionalidad" que se vive en Catalunya solo "daña" a la democracia española. Además, el líder de Unidas Podemos ha insistido en que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es un exiliado, aunque su contexto no sea el mismo que el de los republicanos que abandonaron el país durante el franquismo.

En una entrevista en TV3, Iglesias ha sentenciado que la semilibertad de los políticos catalanes presos es "la mejor noticia", sobre todo porque los dirigentes independentistas van a poder estar presentes en los actos de la campaña electoral que arranca este viernes, 29 de febrero. Preguntado sobre si concedería los indultos a los políticos independentistas, el vicepresidente se ha mostrado igual de tajante: "Nosotros somos favorables a que el Gobierno utilice un recurso que es perfectamente legal y legítimo en interés del Estado".

Sobre la mesa ha estado también la comparación que hizo el líder de Unidas Podemos hace dos semanas entre Puigdemont y los republicanos exiliados durante la dictadura. "Es evidente que el contexto histórico es diferente", ha admitido. Sin embargo, ha avisado de que no va a cambiar de opinión para "recibir un aplauso". A renglón seguido, ha admitido que tanto Puigdemont como el líder de ERC, Oriol Junqueras, son sus "adversarios políticos" y que no está de acuerdo con ellos "en muchas cosas", pero que esto no supone que vaya a "entrar en un coro para criminalizarles e insultarles".



Ataque a su excompañero

El vicepresidente segundo también ha tenido palabras para el que hasta el pasado miércoles fuera su compañero en el Gobierno, Salvador Illa. Iglesias ha avisado que el exministro de Sanidad y ahora candidato del PSC a la Generalitat cuenta con el apoyo de "grupos mediáticos privados" y que estos grupos "nunca apoyan a nadie que pueda hacer políticas de izquierdas".