Vox despide a Illa como el "ministro de la eutanasia"

El diputado de Vox Juan Luis Steegmann Olmedillas ha despedido este martes a Salvador Illa como ministro de Sanidad rebautizando el cargo que ha ocupado hasta ahora. "En realidad ha sido ministro del coronavirus y ministro de la eutanasia", ha sostenido.

Illa ha participado este martes en su último Consejo de Ministros para volcarse en la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña como candidato del PSC.

"Me dicen que Illa ha dimitido como ministro de Sanidad. Lo oigo y no me lo creo. Nunca ha sido Ministro de Sanidad", ha ironizado el diputado de Vox, médico de profesión y portavoz de la materia en el Congreso.

Steegman cree que Salvador Illa "en realidad" ha sido desde su nombramiento "ministro de coronavirus" o "ministro de la eutanasia", un cargo que ha dicho que comparte con la diputada del PSOE y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ya recordó este lunes que su partido llevaba muchos meses pidiendo la dimisión de Salvador Illa y de todo el Gobierno al completo.

Eso sí, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, criticó que Illa se vaya sin comparecer en el Congreso, lo que calificó como "una tomadura de pelo" y un "engaño a los españoles".