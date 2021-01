Almeida, a favor de vacunar al Jemad y al Gobierno por su alta responsabilidad

El alcalde de Madrid no cree reprochable la vacunación del JEMAD.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el Estado Mayor de Defensa y el Gobierno central se vacunen lo "antes posible", porque en la actual situación de crisis "difícil y complicada" que afrontamos son quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones fundamentales para el futuro.

En declaraciones a la prensa tras conocer el dispositivo policial que garantizará el cumplimiento de las medidas sanitarias por la COVID-19, el alcalde y portavoz nacional del Partido Popular ha incidido en que España no puede quedarse "descabezada".

Este sábado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, presentó su dimisión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inmediatamente la aceptó tras conocerse que se había vacunado contra la covid-19.

Para Almeida, es cierto que los últimos días se han producido muchos casos de políticos que no se deberían haber vacunado, y que por tanto, deben asumir responsabilidades políticas, pero, a su juicio, en este caso, "no estamos hablando de cualquiera, si no de los que tienen que dirigir la nación".

Entre otras cuestiones, tanto Gobierno como el JEMAD "deberían vacunarse lo antes posible, porque es un número insignificante de vacunas y no se priva a nadie de vacunarse", ha observado el alcalde.

Respecto al caso concreto de Villarroya, el alcalde ha señalado su "total respeto" hacia la figura del general, y ha explicado que aún "no se puede pronunciar" porque ha habido alguna controversia y no dispone de todos los datos, pero cuenta con todo su respeto por su labor ejercida durante la pandemia y por su profesionalidad, ha concluido el alcalde.