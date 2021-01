El TSJC mantiene las elecciones catalanas el 14-F de forma cautelar

Las elecciones en Cataluña se mantienen el 14 de febrero, por ahora. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido mantener la medida cautelar de suspender el decreto de la Generalitat que aplazaba las elecciones al 30 de mayo hasta que resuelva las impugnaciones presentadas por un ciudadano particular y varias formaciones extraparlamentarias. La sentencia definitiva se dictará antes del 8 de febrero, según ha anunciado el alto tribunal catalán, por lo que los partidos ya estarán inmersos en la precampaña electoral que comienza el 29 de enero. Dada la urgencia del asunto, los magistrados han acortado los plazos de tramitación del proceso judicial.

El tribunal aceptó el martes de forma provisional dejar sin efecto la postergación y no ha modificado este jueves su posición tras estudiar las alegaciones de la Generalitat. La fiscalía coincidió con el TSJC en que si el decreto no se paraliza de forma cautelar y acaba anulado, "con toda probabilidad, si no plena seguridad", para entonces sería ya "inviable" celebrar las elecciones el 14-F, con lo que los recursos "perderían su finalidad". El Govern, en cambio, sostuvo que "no hay ninguna razón" para tumbar el decreto y expresó su "preocupación, perplejidad e indignación" por lo que tachó como "judicialización de la pandemia".

La Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo ha deliberado en la mañana de este jueves respecto a las medidas cautelares solicitadas en los recursos de impugnación del decreto de la Generalitat. Tras ello, ha adelantado el fallo en el que los magistrados han acordado mantener la suspensión de la decisión del Ejecutivo catalán de aplazar hasta el 30 de mayo las elecciones a causa de la pandemia del Covid-19. Los argumentos se conocerá este viernes. Los recursos contra esta resolución judicial no suspenden la decisión de los togados respecto al aval a las medidas cautelares solicitadas.

La Fiscalía Superior de Catalunya se ha había pronunciado a favor de las medidas cautelares que frenaron el decreto de aplazamiento de las elecciones catalanas y, por tanto, apoya que se mantengan los comicios el 14 de febrero. En su escrito, en el que no avanzaba cuál será su posición sobre el fondo del asunto en cuestión, el ministerio público coincidía con el TSJC en que si el decreto no se suspende de forma cautelar, "con toda probabilidad, sino plena seguridad", sería "inviable" celebrar las elecciones el 14 de febrero, con lo que los recursos presentados para anular la decisión del Gobierno catalán "perderían su finalidad".

"La suspensión de las elecciones y la nueva fecha, decisiones tomadas de acuerdo con la mayoría de partidos, también ha sido alterada, poniendo en riesgo no solo la salud de los votantes, sino también el mismo procedimiento electoral al quedar alterados los procedimientos reglados. La situación es muy grave, pero el Govern estará a la altura del momento, al lado de las ciudadanas y ciudadanos del país", ha afirmado la portavoz del Govern, Meritxell Budó.