Muere en Ibiza un joven de 30 años por coronavirus en un día con récord de contagios

Ibiza ha batido en 24 horas todos los datos de contagio de coronavirus registrados hasta el momento: 402 nuevos casos detectados en apenas 24 horas. Cien más que en la isla de Mallorca, según acaba de comunicar la conselleria balear de Salud. Una jornada especialmente dramática, ya que también ha fallecido un joven de 30 años afectado por el covid, detalla el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El fallecido, la víctima número 43 del covid desde el inicio de la pandemia, estaba ingresado en la planta G de Medicina Interna. Se trata, además, de la décima muerte por coronavirus en las Pitiusas en lo que va de año.

Además de los 402 nuevos casos detectados en Ibiza se confirmaron 12 positivos en Formentera, isla en la que también se han disparado los casos en los últimos dos días. Con estos nuevos contagios y las 13 altas que se dieron ayer, los casos activos en estos momentos en las Pitiusas se acercan de forma peligrosa a los 3.000. Son ya 2.823, mil más que hace cinco días.

El número de hospitalizados también ha aumentado en la última jornada y son ya 111, once más que ayer. De ellos, 16 se encuentran en unidades de críticos. En el Hospital Can Misses hay un total de cien contagiados ingresados: 90 en sus plantas Covid y diez en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde aún quedan cinco camas libres para pacientes, según ha asegurado la gerencia de Can Misses. A éstos hay que sumar los once que están en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, que tiene cinco en planta y seis en su unidad de críticos, según los datos facilitados por la conselleria balear de Salud.

En sus casas, en estado leve o asintomático permanecen 2.721 contagiados: 2.639 en Ibiza y 82 en Formentera. La cifra total de afectados en esta isla es de 84, ya que dos de los positivos están hospitalizados.

Los profesionales sanitarios contagiados se mantienen en 96 mientras que los que se encuentran en vigilancia bajan ligeramente al pasar de 182 a 173 en las últimas 24 horas.