España ofrece a Biden "cooperación, diálogo y entendimiento"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha ofrecido este martes al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abrir una nueva etapa en la relación bilateral basada en "la cooperación, el diálogo y el entendimiento".

González Laya ha transmitido esta disposición durante su intervención en la VI Conferencia de Embajadores, que Felipe VI ha clausurado esta tarde en la Casa América de Madrid.

Biden tomará este miércoles el relevo de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

Sobre la base de lo que ha llamado "un bilateralismo selectivo", la ministra de Exteriores ha subrayado que el deseo de España es abrir una nueva página con EEUU tras la etapa de Trump.

"Una administración con la que España quiere impulsar unas nuevas relaciones transatlánticas, una nueva relación bilateral y un nuevo trabajo de cooperación, diálogo y entendimiento para impulsar la resolución de muchas cuestiones alrededor del mundo que llevan demasiado sin respuesta", ha deseado González Laya en la intervención previa a la del rey.

La titular de Exteriores ya se refirió este lunes en la inauguración del foro con los embajadores a la presidencia de Biden, de la que presagió que será "más predecible y más multilateral" que la "caótica e imprevisible" de Trump tras haber "desafiado de distintas maneras las reglas de juego en el plano nacional e internacional sembrando la incertidumbre".

No obstante, también se mostró cauta: "No debemos, o más bien, no podemos, dar por sentado que las cosas serán como antes. Hay que repensar y, sobre todo, dotar de un nuevo objetivo estratégico compartido a la relación transatlántica".

También en la apertura de la Conferencia de Embajadores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su total disposición a colaborar con Biden en un sistema de gobernanza global más justo, sostenible e inclusivo.