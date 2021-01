Incumplimientos en tiempos de confinamiento

Un contacto estrecho, una PCR y un positivo en coronavirus. Es una situación que se ha repetido miles de veces en la Comunitat Valenciana, y en el resto del planeta, desde el inicio de la crisis sanitaria. A partir del momento en el que se confirma el contacto, la norma obliga a cumplir diez días de aislamiento domiciliario.

Entre tanto, dependiendo del nivel de riesgo que consideren los expertos de Sanitat deciden si se realiza una PCR o no pero, en cualquier caso, no se puede romper el aislamiento domiciliario. ¿Y si después de un contacto estrecho me hacen una PCR y doy negativo, puedo salir de casa?, se preguntan algunos. Tampoco, la cuarentena es obligatoria por prevención.

La obligatoriedad de aislamiento se incrementa, por motivos evidentes, si la prueba diagnóstica confirma el contagio de coronavirus. ¿Y no puedo salir a comprar si he dado positivo? No, el aislamiento domiciliario es obligatorio. Con un positivo en covid-19 hay que buscar alternativas como pedir la compra a domicilio o que compren tus vecinos, amistades... Los rastreadores y el departamendo de Salud Pública están encontrando situaciones tan rocambolescas como ilegales y peligrosas.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha dado a conocer algunas de estas historias que suceden en la Comunitat Valenciana en una publicación de Facebook con la que busca concienciar a la población del momento actual de riesgo por la pandemia.

De hecho, en estos momentos esta localidad con más de 220 contagios en activo, el municipio está cerrado perimetralmente. «Estamos pagando muy caro el exceso de movilidad y de contacto social», asegura la primera edil socialista.

Entre otras, en Salud Pública han conocido casos de personas que se han ido a tomar el café a un bar después de hacerse la PCR o el una joven a la que llamaron para comunicarle su positivo en coronavirus y estaba incumpliendo el aislamiento en un supermercado en compañía de su madre.

Además, desvela que una pareja de hermanos que estuvo el día de Reyes con primos, abuelos y en un encuentro con compañeros de clase (pese a las recomendaciones de limitar los contactos sociales) provocó el rastreo y asilamiento de más de 50 personas.

Llamamiento a la responsabilidad

Sanz realta que la Policía tuvo que localizar a una persona a la que los sanitarios no encontraron durante cinco días. Estaba trabajando y teniendo una «vida normal», pese a su positivo en coronavirus. Con estas delirantes e irresponsables anécdotas la mandataria ha buscado concienciar de un problema «que se nos está yendo de las manos» por actitudes que considera que no son «responsables» y que favorecen el «colapso del sistema».

Así, Sanz explica que el municipio ha tenido que pedir apoyo para vigilar las entradas y salidas del confinamiento perimetral puesto que han observado que se incumple por una ciudadanía «que se empeña en hacer compras de rebajas fuera de la población o ir a ver la nieve... con la que está cayendo», apunta.