Miles de personas colapsan La Carrasqueta en plena pandemia

Cientos de coches aparcados a ambos lados de las vías de acceso al Puerto de La Carrasqueta. Esta es la imagen que se está dando en estos momentos en la cima alicantina que ha amanecido una jornada más repleta de nieve. El espacio se encuentra colapsado y con retenciones en las principales zonas de acceso, una situación que se da en plena pandemia, con Emergencias advirtiendo del peligro que supone acudir hoy a las localidades nevadas y el reciente llamamiento del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien pide que los ciudadanos no vayan a ver la nieve por problemas que se están dando con vehículos que se han quedado atrapados.

Retenciones tanto subiendo desde Xixona, como desde la salida de la autovía de Ibi para coger el desvío a esta misma localidad. Miles de personas han aprovechado la jornada del sábado para subir a ver la nieve al Puerto de la Carrasqueta, donde la Guardia Civil acaba de personarse para controlar el gran tráfico en la zona, colapsada por la gran cantidad de vehículos.

Las advertencias no han sido suficientes para controlar los desplazamientos a las zonas de nieve. Hace una hora, Emergencias de la Comunidad Valenciana publicaba en su Twitter la importancia de que la ciudadanía no haga desplazamientos innecesarios: "Se pide que no se acuda a visitar las localidades nevadas porque todavía es muy peligroso y dificulta el trabajo de limpieza de las máquinas".

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acaba de hacer un llamamiento a los ciudadanos, a los que pide que no vayan a ver la nieve porque ya se han producido problemas con vehículos que se han quedado atrapados en distintas carreteras de la Comunidad Valenciana.

La increíble estampa de colas de coches aparcados en estos momentos en la zona, empiezan casi en Ibi, a la altura de La Sarga.