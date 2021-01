España ha administrado 82.834 dosis de la vacuna hasta ahora

En España ya se han administrado 82.834 dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech, según ha informado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En concreto, en España se han repartido se han repartido 718.575 dosis de vacuna, de las cuales 360.000 han sido recibidas este lunes por parte de las comunidades autónomas. "Todas están haciendo un esfuerzo para administrar las vacunas de forma progresiva", ha aseverado Illa.

Así, el ministro ha asegurado que el proceso de vacunación está "evolucionando correctamente" y esta misma semana se va a alcanzar una "velocidad de crucero" respecto a la administración de la vacuna en las comunidades autónomas.

No obstante, el ministro ha pedido "prudencia" a la ciudadanía, avisando de que hasta que la vacunación no avance y se inmunice a un grupo importante de la población "no podemos relajarnos".

En este sentido, Illa y la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, han avisado este lunes del "preocupante" aumento de contagios de Covid-19 y de la presión en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Sanidad ha notificado este lunes 30.579 nuevos casos, frente a los 10.217 registrados el pasado 31 de diciembre (último día en el que se publicaron los datos globales de incidencia), lo que eleva la cifra de contagiados por Covid-19 en España desde el inicio de la pandemia a los 1.958.844. En las últimas 24 horas se han diagnosticado de coronavirus a 4.420 personas.

Asimismo, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días se ha reducido ligeramente, situándose en los 272,22 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 279,51 notificado el pasado jueves.

"Los datos de hoy hay que interpretarlos con cautela porque tras varios días festivos puede haber retrasos. Por tanto, hasta dentro de varios días no vamos a poder hacer una valoración precisa de la situación actual", ha apostillado Sierra.

Asimismo, tanto la doctora como el ministro de Sanidad han llamado la atención sobre el incremento de la presión hospitalaria. Y es que, en la actualidad, hay 13.458 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.192 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.380 ingresos y 562 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa actualmente en el 11,12 por ciento y en las UCI en el 23 por ciento.

"Pido a los ciudadanos, que están realizando un cumplimiento muy mayoritario de las restricciones, que no bajen la guardia durante las próximas semanas porque van a ser complicadas, ya que la pandemia sigue creciendo en España", ha comentado Illa, para zanjar informando de que, por ahora, ninguna comunidad ha planteado en el CISNS un confinamiento "severo", aunque sí medidas "más drásticas y severas" que las actuales.