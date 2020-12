Puigdemont será el cabeza de lista de JxCat para el 14F

El expresident Carles Puigdemont encabezará la lista de JxCat por Barcelona en las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, aunque será un número uno simbólico, ya que no se postulará para ser investido, sino que aspira a ayudar a que Laura Borràs se convierta en "la primera presidenta de Cataluña".



Así lo ha anunciado Puigdemont este miércoles en un vídeo difundido en redes sociales en el que comparece junto a Laura Borràs, que en las primarias de JxCat fue escogida como candidata efectiva a la presidencia de la Generalitat por delante del conseller Damià Calvet.



Puigdemont, que mantiene su escaño como eurodiputado aunque está pendiente de que se resuelva el suplicatorio enviado por la Justicia española para que el Parlamento Europeo le levante la inmunidad, ya anunció antes de celebrarse las primarias de JxCat que esta vez no se presentaría como candidato a president pero sí lideraría el proyecto y participaría de alguna manera en las elecciones del 14F.





Tal com vaig anunciar, seré a les properes eleccions del #14F, i ho faré encapçalant la llista per Barcelona de @JuntsXCat per fer pinya i aconseguir que @LauraBorras esdevingui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya https://t.co/xmmd5WnwVB #JuntsxCat pic.twitter.com/Tay4yM3PKL