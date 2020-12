Iglesias: "El decreto antidesahucios no es la panacea pero ayudará"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que el decreto antidesahucios "no es la panacea" pero dará tranquilidad a las familias, en un vídeo difundido al mismo tiempo que se celebraba la rueda de prensa del Consejo de Ministros.



Iglesias ha publicado un vídeo en las redes sociales coincidiendo con el momento en que la ministra Portavoz, María Jesús Montero, ofrecía la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la se daba cuenta del decreto para paralizar los desahucios, que finalmente incluirá también la prohibición de cortar los suministros, como pedía Unidas Podemos.





Hoy, por fin, hemos aprobado en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a hogares vulnerables mientras dure el estado de alarma. pic.twitter.com/f7Bp82BUhl — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) December 22, 2020

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,, ha sido el encargado de presentar este decreto impulsado por su departamento, que tiene las competencias en vivienda, aunque su contenido se ha negociado con la Vicepresidencia que dirige Iglesias tras la presión ejercida por Unidas Podemos para impulsar la medida.hasta el año 2022, lo que generó enfado en la parte socialista del Gobierno, aunque finalmente esa enmienda se retiró al alcanzarse un acuerdo en el seno del Ejecutivo para aprobar el real decreto antes de Navidad.Unidas Podemos no solo hizo pública su presión dentro del Ejecutivo para que saliese adelante esta prohibición de desahuciar mientras dure el estado de alarma, sino que la pasada semana también denunció -coincidiendo con el Consejo de Ministros- que la vicepresidenta cuarta,, se oponía a prohibir los cortes de suministros, una medida que finalmente se ha incluido en el decreto."Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y dignidad", asegura el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.En el vídeo aparece Iglesias en su despacho, con las banderas de España y de la Unión Europea detrás, y en él daimpulsado por el departamento de Ábalos, a quien no cita, como tampoco hace referencia a las tensiones que ha suscitado en el Gobierno esta medida.Iglesias remarca que se suspenden durante el estado de alarma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler y cita también las compensaciones que las administraciones tendrán que ofrecer a los propietarios, también a los grandes tenedores de vivienda, una cuestión que rechazaba la formación de Iglesias y que finalmente se ha incluido.