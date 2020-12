La fiscalía ultima el informe contrario a los indultos a los presos del Procés

Los cuatro fiscales que representaron al ministerio público en el juicio del Procés están ultimando su informe sobre el indulto de los líderes independentistas condenados y, como era previsible, será contrario a la concesión de la medida de gracia, informaron a este diario fuentes fiscales. Su intención es poder presentarlo ante el Tribunal Supremo antes de este jueves, día que en se celebra la Nochebuena y se da el pistoletazo de salida a las fiestas de navideñas.

Pese a la repercusión mediática del informe no incluirá sorpresas, porque no es habitual que el ministerio público informe a favor de una medida de gracia y más ante delitos tan graves como los de la sedición en concurso con la malversación de caudales públicos, que en el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, supuso una condena de 13 años de cárcel, de la que no ha cumplido aún ni un cuarto.

Motivos que serán esgrimidos ente otros para mostrar su oposición a la concesión del indulto, sobre todo teniendo en cuenta que los cuatro fiscales que actuaron durante el juicio, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, eran partidarios de una pena aún superior de los líderes independentistas condenados, ya que hasta el último momento defendieron que lo cometido había sido un delito de rebelión.



Tribunal también en contra

El informe fiscal, solicitado por el Supremo el pasado día 9, irá en el mismo sentido que el propio tribunal, que comenzará a ser preparado por los seis magistrados que juzgaron el 'procés' (el séptimo, Luciano Varela, ya se ha jubilado) en cuanto esté en sus manos el del ministerio público.

Los tribunales son muy reacios a informar a favor de indultos, porque se trata de una fórmula de convertir en papel mojado su condena. Por eso, solo suelen dar su beneplácito en casos excepcionales, como algunos delitos de tráfico de droga cometidos en la juventud en los que el condenado ha rehecho su vida y el cumplimiento de la prisión podría contribuir a arruinar lo conseguido en cuanto a trabajo estable y familia.

No obstante, también hay casos en los que los propios jueces plasman en su propia sentencia la necesidad de que se conceda la medida de gracia, algo que no ocurrió en este caso, pese a que el Gobierno esgrime el desfase del delito de sedición para justificar la reforma que ha anunciado.

Aunque los dos informes sean contrarios, el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez puede conceder los indultos, aunque no sea la práctica habitual seguida por el Ministerio de Justicia, que es el encargado de elevar una propuesta sobre la concesión o denegación de la medida de gracia.