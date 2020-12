Ábalos afirma que la salida a la crisis será mejor que en 2008 por el "impulso" europeo

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado que el "desenlace" de la actual crisis sanitaria será "diferente" al de la de 2008 por la "respuesta europea distinta", que ha mostrado "más impulso que restricciones".

"Al igual que los gestores de hace una década, hoy en 2020, nos toca también navegar en condiciones muy difíciles, atravesamos una crisis de origen sanitario, la más grave que se recuerda desde la Guerra Civil", ha sostenido el ministro en su visita al viaducto de Treixeiras, en Laza (Ourense), donde ha asegurado que "no necesariamente todo tiene que transcurrir como lo vivimos hace una década".

En su intervención, ha apelado a que "el desenlace de esta crisis y lo que pueda suceder en dos o tres años debe ser muy diferente porque puede ser muy diferente". "Contamos con elementos para dar una salida distinta y mejor a esta crisis y tienen que ser aprovechados", ha manifestado.

De este modo, el ministro ha aseverado que hasta la fecha "ya se han hecho las cosas de un modo diferente" respondiendo a la situación "de un modo anticíclico y no procíclico, no a remolque de los problemas, sino todo lo contrario". Así, ha incidido en que la diferencia principal reside en la respuesta europea que "no ha sido como la vez anterior, esta vez sí que hay toda una política de impulso, de no restringir, de aportar más recursos".

Por ello, ha comunicado que "es el momento de enfrentarse a estos retos" porque "existen esos recursos" pero también "porque la convicción de que los escenarios futuros son bien complejos está presente y temas como la sanidad y el propio medio ambiente son imprescindibles ahora y lo serán entonces".

Así, ha sostenido que se siente "plenamente satisfecho" con el hecho de que el Gobierno Central haya actuado "en sintonía con las políticas europeas". Además, ha querido destacar la importancia de demostrar "la capacidad de luchar tanto a nivel nacional como europeo" frente a adversarios "que piensan de un modo distinto y que así lo han manifestado, incluso, en ocasiones, han intentado bloquear estas ayudas".

Ábalos ha mantenido que "hay que colaborar entre todos y de no hacerlo, por lo menos, no obstaculizar los avances, que a veces es ya una gran aportación". "La mejor forma de reconocernos y aceptarnos es llevar a cabo una tarea común, cuando uno se compromete con una tarea en común se superan muchas de las diferencias que se imponen previamente y, al final, con todo esto de lo que se trata es de construir país, de construir comunidad y, en definitiva, una España mejor", ha sentenciado.